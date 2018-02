17. Februar 2018, 08:20 Uhr Olympia "Sie liest ein Rennen während des Wettkampfs"

Mal sehen, was die Konkurrenz so macht: Laura Dahlmeier schaut sich gern etwas von anderen ab, das ist Teil ihres Erfolgsrezepts.

Laura Dahlmeiers Trainer Bernhard Kröll verrät, bei wem sich die Biathletin Tricks abschaut, welche Fähigkeiten sie auszeichnen und was sie von Magdalena Neuner unterscheidet.

Interview von Saskia Aleythe , Pyeongchang

Laura Dahlmeier tut es schon wieder: Nach der WM 2017 in Hochfilzen hat sie auch bei den Olympischen Spielen einen Lauf. Nach Gold in Sprint und Verfolgung gewann die 24-Jährige Bronze im Einzel. Im vergangenen Sommer hat sich Dahlmeier mit eigenen Trainingsplänen auf die Saison vorbereitet, ihren Heimcoach Bernhard Kröll hat sie hauptsächlich am Schießstand getroffen. Er kennt sie seit neun Jahren und erklärt das Phänomen Dahlmeier.

SZ: Wo andere zitterten, hat Laura Dahlmeier mit ihrer Nervenstärke am Schießstand in Pyeongchang bisher am meisten beeindruckt - es scheint sie sogar zu beflügeln, wenn sie im Duell Frau gegen Frau beim Schießen steht. Woran liegt das?

Bernhard Kröll: Das direkte Duell war schon immer das, was ihr getaugt hat. Diese Nervenstärke hat die Laura einfach, das ist ihr mitgegeben worden. Es ist aber auch eine Trainingssache, dass sie auch dort die Herausforderung sucht, den letzten Schuss zu treffen.

Im Einzelrennen hat sie sich gleich beim ersten Schießen einen Fehler geleistet, später erklärte sie: Sie hat danach an das Einzel bei der WM in Hochfilzen gedacht, wo sie trotz Schießfehler noch Gold gewonnen hat. Kann man solche mentalen Kniffe lernen?

Man kann sich Unterstützung holen, aber sie ist da gut veranlagt, dass sie so positive Erlebnisse in diesem Moment wieder ins Gedächtnis ruft und auf keinen Fall jemand ist, der sich denkt: "Hoffentlich klappt das noch." Im Gegenteil, sie ist dann noch konzentrierter und weiß genau, jetzt muss sie noch gewissenhafter arbeiten. Wo andere Sportlerinnen nervös werden, kann sie es gnadenlos umsetzen, fokussiert zu bleiben.

Fokussiert bleiben, akribisch arbeiten - das hört man im Zusammenhang mit Laura Dahlmeier immer wieder. Wie sieht das konkret aus?

Sie hat schon früh angefangen, sich viel bei anderen abzugucken. Das ist ihr Markenzeichen: Wenn sie heute die Stärkste ist im Wettkampf, versucht sie trotzdem noch, besser zu werden. Sie guckt dann bei der weiblichen und männlichen Konkurrenz, was sie sich abschauen kann.

Ausgerechnet die Konkurrenz hilft ihr also. Bei wem schaut sie sich was ab?

Die Lauftechnik von Martin Fourcade hat sie für sich analysiert, und sie guckt jetzt sicherlich auch, was Johannes Thingnes Bö besser macht als er. Beim Schießen sind es Bewegungsabläufe: Wie schnell ich von der Ankunft an der Matte zum ersten Schuss komme und nach dem letzten Schuss wieder von der Matte weg. Im Juniorenbereich hat sie das schon gemacht, zu der Zeit war Lukas Hofer der Schnellste auf der Matte, das hat ihr imponiert. Stundenlang hat sie dann probiert, die Waffe zu schultern. Das sind Sachen, wo sich andere Jugendliche in dem Alter noch keine Gedanken machen. Sie hat sich immer schon an den besten Biathleten orientiert und auch an Kleinigkeiten gearbeitet. Das ist eine Eigenschaft, die nicht jede Sportlerin hat. Bei ihr gilt der Spruch: Stillstand ist Rückschritt. Der trifft 100 Prozent zu.

Und die Konkurrenz arbeitet nicht so akribisch?

Einige sicherlich, aber vielleicht macht die Laura im Moment einen Tick mehr. Und dann kommt eben das Talent im Schießen und im läuferischen Bereich dazu und die mentale Stärke. Das Gesamtpaket macht da den Unterschied.