11. Februar 2018, 01:44 Uhr Olympia Männer-Abfahrt muss verschoben werden









Die für Sonntag (3 Uhr deutscher Zeit) geplante Olympia-Abfahrt der Männer ist abgesagt worden.

Heftiger Wind sorgt für die Verschiebung.

Der Wettbewerb soll jetzt am Donnerstag stattfinden.

Starker Wind hat für eine Absage der für Sonntag geplanten olympischen Herren-Abfahrt gesorgt. Das Rennen mit dem deutschen Medaillenanwärter Thomas Dreßen hätte um 11 Uhr Ortszeit (3 Uhr deutscher Zeit) stattfinden sollen.

Doch daraus wurde nichts. Für Sonntag wurden Windgeschwindigkeiten von mehr als 70 Kilometern pro Stunde vorhergesagt. Am Morgen hatten die Athleten bereits im Tal bleiben müssen, während die Jury die Strecke inspizierte. Schließlich wurde das Rennen verschoben. "Das ist sicher im Sinne des Sports, das steht außer Diskussion", sagte der deutsche Alpin-Chef Wolfgang Maier: "Das ist die einzige richtige Entscheidung. Bei dem starken Wind wäre es ein irreguläres Rennen und man will ja einen fair ermittelten Olympiasieger."

Dreßen: "Ich war richtig motiviert"

Der Wettbewerb wird nun am Donnerstag (gleiche Zeit) nachgeholt. Dadurch verschiebt sich der Super-G um einen Tag auf Freitag, der eigentlich Ruhetag sein sollte. "Es ist schade, ich war richtig motiviert und habe mich schon richtig gefreut auf das Rennen. Aber aufs Wetter haben wir keinen Einfluss. Es gibt Schlimmeres", sagte der deutsche Mitfavorit Dreßen.

Auch Cheftrainer Mathias Berthold begrüßte die Absage. Seine Athleten würden nun "ein bisschen locker machen, die Jungs haben ein hartes Programm hinter sich, der ein oder andere ist gesundheitlich ein wenig angeschlagen. Daher kommt uns das gelegen."

Auch das für Montag angesetzte Abfahrtstraining für die Kombination fällt aus, da die Wetterprognosen ebenfalls schlecht sind. Bereits der Skisprung-Wettbewerb am Samstag war stark von eisigen Winden beeinträchtigt worden.

Das Programm der Frauen bleibt von den Verschiebungen vorerst unberührt. Am Montag (ab 2.15 Uhr deutscher Zeit) findet in Yongpyong der Riesenslalom mit Goldkandidatin Viktoria Rebensburg statt. Am Mittwoch wird dort der Slalom ausgetragen, die Speed-Rennen der Frauen in Jeongseon beginnen erst am Samstag mit dem Super-G.