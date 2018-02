10. Februar 2018, 13:06 Uhr Olympia "Das ist ein Kindheitstraum, der für mich in Erfüllung geht"









Laura Dahlmeier gewinnt das erste Gold für Deutschland bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang.

Die Biathletin bleibt im Sprint fehlerfrei und holt den ersten Olympiasieg ihrer Karriere.

Laura Dahlmeier schaffte ein Lächeln. Man sah ihr an, dass es schwer war, sie war außer Atem und die Temperaturen in Pyeongchang waren so tief und der Wind so scharf, dass die Gesichtsmuskeln kurz vorm Einfrieren waren. Aber wer Gold gewinnt, der lächelt und Dahlmeier wusste in dem Moment, als sie nach den 7,5 Kilometern des Sprints über die Ziellinie fuhr: Das war ein gutes Rennen. Das könnte was werden. Dann sank sie in den Schnee.

Es wurde ihr erster Olympiasieg, die erste Medaille für Deutschland bei den Olympischen Spielen und direkt Gold. Sie gewann, weil sie mit Kälte und Wind zurechtkam - als einzige große Favoritin.

"Es ist einfach unglaublich. Das ist wirklich ein Kindheitstraum, der für mich in Erfüllung geht. Ich habe so lange von diesem Tag geträumt. Ich freue mich auf alles, was noch kommt", sagte Dahlmeier gerührt. "Die Erwartungen von außen waren mindestens so hoch wie meine eigenen. Trotzdem muss ich versuchen, locker zu bleiben. Das ist so ein Schlüssel zum Erfolg bei mir", fügte sie hinzu. "Dass ich das so umsetzen konnte, macht mich unheimlich dankbar und auch stolz."

Auch Gerald Hönig zeigte sich von der Leistung seiner Vorzeigesportlerin angetan: "Ich habe selten eine Athletin gesehen, die solch ein Gesamtpaket hat wie Laura", lobte Bundestrainer: "Sie hat Druck gehabt und die schwierigen Verhältnisse dennoch hochkonzentriert gemeistert. Sie will an diese Leistung in den folgenden Rennen anschließen, an jedem Tag. Mal sehen, was noch kommt."

Mit zehn Treffern bei zehn Schüssen blieb Deutschlands Sportlerin des Jahres fehlerfrei und kam deutlich vor der Norwegerin Marte Olsbu (ein Schießfehler/+24,2 Sekunden) und der Tschechin Veronika Vitkova (ein Fehler/+25,8) auf den Plätze zwei und drei ins Ziel. Dahlmeier verschaffte sich damit zudem die beste Ausgangsposition für die Verfolgung über zehn Kilometer am Montag.

Dank Dahlmeiers Sieg ist zudem klar: Die Schmach von Sotschi wird sich für die deutschen Biathletinnen so nicht wiederholen. Bei den Winterspielen vor vier Jahren waren die Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) gänzlich ohne Medaille geblieben. Das letzte deutsche Olympiagold im Sprint hatte im Jahr 2002 Kati Wilhelm geholt.

Bundespräsident Steinmeier sitzt auf der Tribüne

Auch die anderen deutschen Starterinnen machten unter den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Alpensia Biathlon Centre gute Rennen. Vanessa Hinz (Schliersee/ein Fehler/+40,3) lief auf einen starken fünften Platz, Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld/+53,7) verfehlte nach ebenfalls einem Fehler im Stehendanschlag knapp die Top 10. Die eigentlich so laufstarke Denise Herrmann (Oberwiesenthal/zwei Fehler/+1,19,6 Minuten) zeigte hingegen ungewohnte Schwächen in der Loipe und kam nicht unter die besten 15.

"Man wird ein bisschen Glück brauchen", hatte Bundestrainer Gerald Hönig angesichts der schwierigen Windverhältnisse noch kurz vor dem Start prognostiziert und "ein konsequentes Auftreten" am Schießstand gefordert. Dahlmeier zeigte genau das. Während die anderen Favoritinnen um Anastasiya Kuzmina (Slowakei), Darja Domratschewa (Weißrussland) und Kaisa Mäkäräinen (Finnland) reihenweise Fehler schossen, blieb Dahlmeier cool. Sie reagierte auf den wechselnden Wind, nahm sich zwischen den Schüssen auch einmal etwas mehr Zeit und räumte am Ende alles ab.

Auch auf der Strecke mit ihren kurzen Anstiegen zeigte sich Dahlmeier in glänzender Verfassung. Mit viel Entschlossenheit stürmte sie nach dem Start direkt den ersten kleinen Anstieg hoch - es sollte symbolisch für den Rest des Rennens sein.

Am Sonntag steht im Biathlon als nächstes der 10-Kilometer-Sprint der Männer an. Dabei steht das Duell zwischen dem zweimaligen Olympiasieger Martin Fourcade (Frankreich) und dem Norweger Johannes Thingnes Bö im Mittelpunkt. Die deutschen Starter Simon Schempp, Benedikt Doll, Erik Lesser und Arnd Peiffer schielen zumindest auf Bronze.