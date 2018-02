11. Februar 2018, 05:27 Uhr Olympia 17-Jähriger gewinnt Slopestyle-Gold









Feedback

Die Meldungen im Olympiaticker

Slopestyle: Der erst 17 Jahre alte Freestyle-Snowboarder Redmond Gerard hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Gold im Slopestyle geholt. Der amerikanische Teenager zeigte am Sonntag im dritten Durchgang des Finals den am besten bewerteten Lauf und überzeugte die Jury mit seinen Tricks auf den Geländern (Rails) und Sprüngen (Kickern). Mit 87,16 von 100 möglichen Punkten lag Gerard am Sonntag damit 1,16 Zähler vor dem Kanadier Max Parrot und gewann in Südkorea die erste Medaille für das US-Team. Dessen Landsmann Mark McMorris sicherte sich mit 85,2 Punkten wie 2014 Bronze.

Bei der olympischen Slopestyle-Premiere vor vier Jahren hatte Gerards Landsmann Sage Kotsenburg gesiegt. Im Phoenix Snowpark der Winterspiele von Südkorea jubelte nun Gerard mit der amerikanischen Flagge auf den Schultern. Bei blauem Himmel und Sonnenschein, aber auch eisiger Kälte und Wind posierte er im Zielbereich ganz oben auf dem Podium. Die Tribüne hatte sich da bereits fast komplett geleert. Die ersten beiden Läufe hatte Gerard noch verpatzt - es geht nur der beste Durchgang in die Wertung ein. Auf dem anspruchsvollen Kurs hatte es zuvor in der Herren-Qualifikation und im Damen-Training mehrere schwere Stürze gegeben. Deutsche Snowboarder waren nicht am Start.

Eiskunstlauf: Die deutschen Eiskunstläufer haben beim olympischen Teamwettbewerb den siebten Platz erreicht und damit den Sprung ins Finale erwartungsgemäß verpasst. Zum Abschluss der Vorrunde wurden die Oberstdorfer Eistänzer Kavita Lorenz und Joti Polizoakis Achte, die deutsche Meisterin Nicole Schott (Essen) kam ebenfalls auf Rang acht.Für die Medaillenentscheidung qualifizierten sich Kanada, die Olympischen Athleten aus Russland, die USA, Japan und Italien. Im Finale beginnen alle Mannschaften wieder mit null Punkten.

Rodeln: Vancouver-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner und Sotschi-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger haben beim Abschlusstraining der Rodlerinnen überzeugt. Hüfner fuhr am Sonntag im Olympic Sliding Centre im ersten Durchgang Bestzeit und probierte dann im zweiten Lauf eine andere Linie aus. "Es war ganz ordentlich, der zweite war etwas fehlerhaft, den hake ich unter verpatzter Generalprobe ab. Dadurch ist der Fokus für morgen wieder etwas mehr geschärft", sagte die Weltmeisterin aus Blankenburg. Die Miesbacherin Geisenberger wurde jeweils Zweite. "Prinzipiell habe ich ein Ok-Gefühl, die Trainingsläufe waren insgesamt ganz gut. Ich weiß aber auch, wie ein kleiner Fehler hier zum großen Verhängnis werden kann", meinte die Gesamtweltcup-Siegerin.

Shorttrack: Lim Hyojun hat bei den 23. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang das erste Gold für den Gastgeber Südkorea gewonnen. Der 21-Jährige setzte sich in Anwesenheit des Staatspräsidenten Moon Jae-in über 1500 Meter vor dem niederländischen Weltrekordler Sjinkie Knegt und Semen Jelistratow von den Olympischen Athleten aus Russland durch. Für Lim war es die erste olympische Medaille seiner Karriere. Deutsche Männer sind in den Shorttrack-Wettbewerben in der Gangneung Ice Arena nicht am Start.

Rodeln: Rodel-Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) liegt zur Halbzeit der olympischen Rennen in Pyeongchang klar auf Goldkurs. Dank eines makellosen zweiten Laufs hat der 28-Jährige vor den beiden letzten Läufen 0,188 Sekunden Vorsprung auf den überraschend starken Österreicher David Gleirscher. Im zweiten Lauf fuhr Loch in 47,625 Sekunden Bahnrekord und unterbot damit die Bestmarke von Gleirscher aus dem ersten Lauf. Der Athlet aus Stubai hat im Weltcup bislang nie einen Podestplatz erreicht, überzeugte aber bereits mit guten Fahrleistungen im Training. "Wir brauchen auf jeden Fall morgen nochmal zwei richtig gute Läufe, zwei sichere Läufe", sagte Loch. "Wenn das hinhaut, wäre ich schon mal froh." Die Entscheidung fällt in den beiden abschließenden Läufen am Sonntag.