24. Februar 2018, 03:34 Uhr Olympia Francesco Friedrich führt im Viererbob

Die Meldungen im Olympiaticker

Viererbob: Zweierbob-Olympiasieger Francesco Friedrich ist zur Halbzeit des Viererbob-Wettbewerbs bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang auf Gold-Kurs. Nach den ersten beiden von vier Läufen am Samstag liegt der Sachse mit seiner Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis mit 0,29 Sekunden vor dem überraschend stark fahrenden Südkoreaner Won Yunjong. Im ersten Durchgang war Friedrich im Olympic Sliding Centre Bahnrekord gefahren, im zweiten Lauf baute er seine Führung noch aus. Friedrichs Vereinskollege Nico Walther hat als Dritter ebenfalls gute Chancen auf eine Medaille. Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner aus Berchtesgaden teilt sich den fünften Platz mit den zeitgleichen Oskars Melbardis aus Lettland und Rico Peter aus der Schweiz. Das Trio hat einen Rückstand von 0,31 Sekunden auf den Bronze-Rang. Die Entscheidung fällt am Sonntag in den letzten beiden Durchgängen.

Doping: Die russische Bobpilotin Nadeschda Sergejewa ist wegen Dopings von den Olympischen Winterspielen ausgeschlossen worden. Das erklärte das Anti-Doping-Panel des Internationalen Sportgerichtshofes CAS in Pyeongchang. Sergejewa wurde des Doping-Missbrauchs mit dem Stimulanzium Trimetazidin für schuldig befunden. Die 30-Jährige hat den Verstoß zugegeben. Sergejewa hatte im Zweier-Wettbewerb zusammen mit Anschieberin Anastasia Kotscherschowa (30) den zwölften Platz belegt.

Skilanglauf: Skilangläufer Iivo Niskanen hat bei den Winterspielen von Pyeongchang Gold über 50 km geholt und Finnland in Südkorea den ersten Olympiasieg geschenkt. Der 26-Jährige, vor vier Jahren in Sotschi Gold-Gewinner im Teamsprint, setzte sich im "Marathon" nach 2:08:22,1 Stunden durch. Niskanen zog einen Kilometer vor dem Ziel an, Alexander Bolschunow konnte nicht antworten und verpasste mit 18,7 Sekunden Rückstand den zweiten Triumph für die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) in Pyeongchang. Bronze sicherte sich Andrej Larkow (OAR/+2:37,5 Minuten). Für Bolschunow war es bereits die vierte Medaille in Südkorea, er hatte zuvor Silber in Staffel und Teamsprint sowie Bronze im Sprint gewonnen. Andreas Katz (Baiersbronn) wurde als bester Deutscher mit 5:10,2 Minuten Rückstand zum Sieger 14.

Snowboard: Der Kanadier Sebastien Toutant hat die olympische Premiere des Big-Air-Wettbewerbs bei den Snowboardern gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich nach drei Durchgängen mit insgesamt 174,25 Punkten vor Kyle Mack (USA/168,75) sowie Billy Morgan (Großbritannien/168,00) durch und sicherte den Kanadiern das erste Snowboard-Gold der Winterspiele von Pyeongchang.Slopestyle-Olympiasieger Redmond Gerard (USA) belegte vor den Augen der amerikanischen Präsidententochter Ivanka Trump nur den fünften Platz. Deutsche Athleten waren nicht am Start. Bei den Frauen hatte sich die Österreicherin Anna Gasser am Donnerstag die erste olympische Goldmedaille im Big-Air-Wettbewerb gesichert.

Eishockey: Deutschlands Eishockey-Spieler haben den historischen Einzug ins Olympia-Finale in Pyeongchang mit einer kleinen Spontan-Party gefeiert. Schon in der Kabine nach dem sensationellen 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) gegen Rekord-Olympiasieger Kanada im Halbfinale gab es kein Halten mehr. Zu lauter Partymusik setzten die deutschen Cracks tanzend und grölend die Umkleide unter Wasser.

"Ich gebe ihnen heute auch noch eine Runde Bier aus", sagte Bundestrainer Marco Sturm nach dem Final-Einzug. Der Bus auf dem Heimweg ins Olympische Dorf wurde zu einer Mini-Disco umfunktioniert. Auf den Sitzen hielt es die Spieler während der Fahrt zu lauter Musik bei neonfarbener Beleuchtung nicht mehr. In ihren Appartements genehmigten sie sich bis zum frühen Morgen koreanischer Zeit dann noch einige Biere. Vor allem bei Instagram posteten die begeisterten Profis ihre Glücksmomente. Zum ersten Mal überhaupt steht eine deutsche Auswahl in einem Olympia-Endspiel. Dort hat das DEB-Team am Sonntag gegen die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) die Chance auf die Goldmedaille. Die OAR-Auswahl ist allerdings der große Turnierfavorit.