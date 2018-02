24. Februar 2018, 10:20 Uhr Olympia Eishockey-Spieler Ehrhoff trägt deutsche Fahne bei Schlussfeier

Die Meldungen im Olympiaticker

Schlussfeier: Eishockey-Spieler Christian Ehrhoff wird die deutsche Fahne bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele tragen. Das gab DOSB-Präsident Alfons Hörmann in Pyeongchang bekannt. Ehrhoff hatte am Freitag mit dem Team des Deutschen Eishockey-Bundes durch einen 4:3-Sieg gegen Kanada sensationell das Endspiel des olympischen Turniers erreicht. Es ist der bislang größte Erfolg für das deutsche Eishockey. Im Finale am Sonntag (5.10 Uhr MEZ) trifft die DEB-Auswahl auf den hohen Favoriten aus Russland. Das Finale endet etwa vier Stunden vor Beginn der Abschlussfeier.

Die Fahne bei der Eröffnungsfeier hatte Kombinierer Eric Frenzel getragen. Die Auswahl für die Schlussfeier am Sonntag (12 Uhr MEZ) traf die deutsche Delegationsleitung mit Hörmann, der DOSB-Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker und Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig.

Curling: Die amerikanischen Curler haben erstmals die Goldmedaille bei Olympischen Winterspielen gewonnen. Das Team um Skip John Shuster besiegte im Finale in Pyeongchang die favorisierten Schweden. Die Überraschungsmannschaft aus den USA setzte sich vor rund 3000 Zuschauern - darunter US-Präsidententochter Ivanka Trump und Schwedens König Carl Gustav - mit 10:7 durch. Bronze ging an die Schweiz, die schon am Freitag gegen Kanada gewann. Die Nordamerikaner blieben erstmals seit der Wiederaufnahme der Sportart ins olympische Programm 1998 bei den Männern ohne Medaille.

Viererbob: Zweierbob-Olympiasieger Francesco Friedrich ist zur Halbzeit des Viererbob-Wettbewerbs bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang auf Gold-Kurs. Nach den ersten beiden von vier Läufen am Samstag liegt der Sachse mit seiner Crew Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis mit 0,29 Sekunden vor dem überraschend stark fahrenden Südkoreaner Won Yunjong. Im ersten Durchgang war Friedrich im Olympic Sliding Centre Bahnrekord gefahren, im zweiten Lauf baute er seine Führung noch aus. Friedrichs Vereinskollege Nico Walther hat als Dritter ebenfalls gute Chancen auf eine Medaille. Viererbob-Weltmeister Johannes Lochner aus Berchtesgaden teilt sich den fünften Platz mit den zeitgleichen Oskars Melbardis aus Lettland und Rico Peter aus der Schweiz. Das Trio hat einen Rückstand von 0,31 Sekunden auf den Bronze-Rang. Die Entscheidung fällt am Sonntag in den letzten beiden Durchgängen.

Doping: Die russische Bobpilotin Nadeschda Sergejewa ist wegen Dopings von den Olympischen Winterspielen ausgeschlossen worden. Das erklärte das Anti-Doping-Panel des Internationalen Sportgerichtshofes CAS in Pyeongchang. Sergejewa wurde des Doping-Missbrauchs mit dem Stimulanzium Trimetazidin für schuldig befunden. Die 30-Jährige hat den Verstoß zugegeben. Sergejewa hatte im Zweier-Wettbewerb zusammen mit Anschieberin Anastasia Kotscherschowa (30) den zwölften Platz belegt.

Skilanglauf: Skilangläufer Iivo Niskanen hat bei den Winterspielen von Pyeongchang Gold über 50 km geholt und Finnland in Südkorea den ersten Olympiasieg geschenkt. Der 26-Jährige, vor vier Jahren in Sotschi Gold-Gewinner im Teamsprint, setzte sich im "Marathon" nach 2:08:22,1 Stunden durch. Niskanen zog einen Kilometer vor dem Ziel an, Alexander Bolschunow konnte nicht antworten und verpasste mit 18,7 Sekunden Rückstand den zweiten Triumph für die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) in Pyeongchang. Bronze sicherte sich Andrej Larkow (OAR/+2:37,5 Minuten). Für Bolschunow war es bereits die vierte Medaille in Südkorea, er hatte zuvor Silber in Staffel und Teamsprint sowie Bronze im Sprint gewonnen. Andreas Katz (Baiersbronn) wurde als bester Deutscher mit 5:10,2 Minuten Rückstand zum Sieger 14.

Snowboard: Der Kanadier Sebastien Toutant hat die olympische Premiere des Big-Air-Wettbewerbs bei den Snowboardern gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich nach drei Durchgängen mit insgesamt 174,25 Punkten vor Kyle Mack (USA/168,75) sowie Billy Morgan (Großbritannien/168,00) durch und sicherte den Kanadiern das erste Snowboard-Gold der Winterspiele von Pyeongchang. Slopestyle-Olympiasieger Redmond Gerard (USA) belegte nur den fünften Platz. Deutsche Athleten waren nicht am Start. Bei den Frauen hatte sich die Österreicherin Anna Gasser am Donnerstag die erste olympische Goldmedaille im Big-Air-Wettbewerb gesichert.