13. Februar 2018, 16:24 Uhr Olympia Das bringt die Nacht

An den Ski-Hängen wird es interessant: Fast zeitgleich starten die Snowboarder in der Halfpipe und die Skifahrerinnen im Slalom. Die USA hoffen auf Shaun White und Mikaela Shiffrin - und dann kommt Eric Frenzel.

Ski alpin: Nach Marcel Hirschers Erfolg in der Alpinen Kombination will auch die Damen-Dominatorin Mikaela Shiffrin erfolgreich in diese Spiele starten. In ihrer Spezialdisziplin Slalom ist die amerikanischen Skirennfahrerin am Mittwoch (02.15/05.45 Uhr, Liveticker SZ.de) Topfavoritin auf den zweiten Erfolg nach 2014. Sie will sich auch von ihrem jüngsten Formtief im Weltcup nicht beeindrucken lassen. "Ich fühle mich viel besser, viel mehr wie ich selbst", berichtete sie vor ihrem Start in Pyeongchang. Aus deutscher Sicht lohnt sich ein Blick auf Lena Dürr oder Christina Geiger, die beide aber Außenseiterinnen sind.

Snowboard: Ihn kennt man sowohl in der Szene der Freestyler, als auch auf der großen Olympia-Bühne: Shaun White tritt in dieser Nacht (2.30 Uhr) erstmals bei diesen Spielen an. Der amerikanische Snowboarder gilt in der Halfpipe als einer der Favoriten, zu denen auch Ayumu Hirano (Japan) oder Scotty James (Australien) gehören. Titelverteidiger Iouri Podladtchikov (Schweiz) ist wegen einer Verletzung nicht dabei.

Ski Nordisch: Die Nordische Kombination beginnt (7.00 Uhr) mit dem Springen von der Normalschanze, sowie dem anschließenden Langlauf über zehn Kilometer. Der deutsche Fahnenträger Eric Frenzel könnte es in diesem Wettbewerb weit bringen - er kennt ja bereits, wie es ist, Gold zu gewinnen. Bei Olympia in Sotschi war der Oberwiesenthaler nicht zu schlagen. Ebenso hoffnungsvoll geht Johannes Rydzek aus Oberstdorf an den Start. Beide Deutsche müssen vor allem die Konkurrenten Akito Watabe (Japan) und Jörgen Graabak (Norwegen) fürchten.

Am Mittwoch geht es dann tagsüber weiter mit Rodeln und Biathlon. Ab 12.20 Uhr starten die Rodel-Doppelsitzer (u.a. mit dem Gespann Wendl/Arlt), ab 12 Uhr gibt's das Biathlon-Einzel der Frauen, in dem Laura Dahlmeier ihre dritte Goldmedaille holen will. Zuvor (ab 11 Uhr) könnte es beim Eisschnelllauf wieder eine Fete der starken Niederländer geben. Über 1000 Meter gibt es bei den Frauen aber auch deutsche Starterinnen wie etwa Gabriele Hirschbichler (Inzell).