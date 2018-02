15. Februar 2018, 06:58 Uhr Olympia Das bringt der Tag

Was gelingt ihr im Einzelrennen? Biathletin Laura Dahlmeier, zweimalige Gold-Gewinnerin in Pyeongchang.

Biathletin Laura Dahlmeier greift nach dem dritten Gold in Pyeongchang, auch die Männer um Arnd Peiffer starten im Einzel. Im Rodeln könnte es erneut eine Medaille fürs deutsche Team geben.

Biathlon: Nach der windbedingten Absage am Mittwoch greift Laura Dahlmeier ab 9.15 Uhr im Einzelrennen über 15 Kilometer nach ihrem dritten Olympia-Gold im dritten Rennen (im SZ-Liveticker). Neben Dahlmeier ist erneut Franziska Hildebrand am Start, zudem gehen Franziska Preuß und Maren Hammerschmidt erstmals in Pyeongchang ins Rennen. Dahlmeier startet als Letzte der Favoritinnen, sie geht als 80. von 87 Athletinnen ins Rennen.

Bei den Männern ersetzt Johannes Kühn über 20 km den Bronzegewinner Benedikt Doll, zudem sind ab 12.30 Uhr Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer, Massenstart-Weltmeister Simon Schempp und Erik Lesser am Start.

Rodeln: Auch die deutschen Rodler könnten die nächste Medaille holen. In der Teamstaffel (ab 13.30 Uhr) ist Deutschland Favorit nach den Siegen von Natalie Geisenberger sowie Tobias Wendl und Tobias Arlt im Doppelsitzer und der Bronzemedaille von Johannes Ludwig. 2014 hatten Geisenberger, Wendl und Arlt zusammen mit Felix Loch, dem Pyeongchang-Fünften, die erste Austragung des Teamstaffel-Wettbewerbs gewonnen.

Langlauf: Im Wettbewerb der Frauen (7.30 Uhr) über 10 Kilometer sind die Favoritinnen Heidi Weng und Marit Björgen (aus Norwegen) und die Auftaktsiegerin Charlotte Kalla (Schweden). Im Eisschnelllauf wollen Sven Kramer und Jorrit Bergsma über 10 000 Meter (12 Uhr) das sechste Gold für die Niederlande im Oval holen. Der Kanadier Ted-Jan Bloemen will es verhindern.

