14. Februar 2018, 05:59 Uhr Olympia Das bringt der Tag

Laura Dahlmeier will im Biathlon-Einzel ihr drittes Gold in Pyeongchang holen. Kombinierer Eric Frenzel braucht gute Sprünge. Bei den Doppelsitz-Rodler gehören gleich zwei deutsche Teams zu den Favoriten.

Ski Nordisch: Die Nordische Kombination beginnt (der Start wurde von 7 Uhr auf 7.30 Uhr verschoben) mit dem Springen von der Normalschanze, es folgt der Langlauf über zehn Kilometer. Der deutsche Fahnenträger Eric Frenzel könnte es in diesem Wettbewerb weit bringen - er kennt ja bereits, wie es ist, Gold zu gewinnen. Bei Olympia in Sotschi war der Oberwiesenthaler nicht zu schlagen. Ebenso hoffnungsvoll geht Johannes Rydzek aus Oberstdorf an den Start. Beide Deutsche müssen vor allem die Konkurrenten Akito Watabe (Japan) und Jörgen Graabak (Norwegen) fürchten.

Biathlon: Laura Dahlmeier greift im 15-km-Einzel der Biathletinnen (ab 12.05 Uhr, Liveticker bei SZ.de) nach ihrem dritten Gold im dritten Rennen. Nach Siegen im Sprint und in der Verfolgung gilt die siebenmalige Weltmeisterin auch beim Klassiker als Favoritin. Neben Dahlmeier ist erneut Franziska Hildebrand am Start, zudem gehen Franziska Preuß und Maren Hammerschmidt erstmals in Pyeongchang ins Rennen.

Rodeln: Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben bei den Doppelsitzern (12.20 Uhr/13.40 Uhr) ein klares Ziel: Sie wollen - wie am Dienstag bei den Frauen Natalie Geisenberger - Gold holen. Zu den großen Widersachern der Thüringer gehören Tobias Wendl und Tobias Arlt, die 2014 in Sotschi Gold gewannen.

Zuvor (ab 11 Uhr) könnte es beim Eisschnelllauf wieder eine Fete der starken Niederländer geben. Über 1000 Meter gibt es bei den Frauen aber auch deutsche Starterinnen wie etwa Gabriele Hirschbichler aus Inzell.

