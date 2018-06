1. Juni 2018, 19:13 Uhr Oliver Bierhoff im Interview "Mesut und Ilkay muss man nicht auf ewig verdammen"

Oliver Bierhoff im WM-Trainingslager in Eppan in Südtirol.

DFB-Manager Oliver Bierhoff über die gesellschaftliche Bedeutung der Nationalelf, den Fall Özil/Gündogan - und einen Bundestrainer, der wieder frisch motiviert wirkt.

Von Christof Kneer und Philipp Selldorf

SZ: Herr Bierhoff, Sie haben kürzlich Ihren Vertrag mit dem DFB bis 2024 verlängert. Das würde bedeuten, dass Sie am Ende der Vertragsdauer 20 Jahre im öffentlichen Dienst gestanden haben - womit niemand gerechnet hat, als Sie 2004 in den Stab der Nationalelf eintraten. Können Sie sich an den Anfang erinnern?

Oliver Bierhoff: Einen auslösenden ersten Kontakt gab es eigentlich nicht, das hat sich entwickelt. Ausgerechnet Karl-Heinz Rummenigge war es, der mich als Erster ins Spiel gebracht hat. Die ...