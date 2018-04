3. April 2018, 18:32 Uhr Ole Einar Björndalen Das Herz sagt nein

Ole Einar Björndalen gibt seinen Rücktritt vom Biathlon bekannt, mit 44 Jahren.

Sein Ehrgeiz ist zwar grenzenlos und sein Perfektionismus fast schon lustig, aber Björndalen wurde bis auf wenige Ausnahmen von seinen Gegnern als Sieger aber auch als Mensch immer geschätzt.

Als Norweger wollte auch Björndalen wie alle Landsleute ein Held im norwegischen Nationalsport werden, dem Langlauf. Im Jugendalter wurde er aber nicht fürs Spitzenteam berücksichtigt.

Von Volker Kreisl

Damit das klar ist: Der Wille ist ungebrochen. Seine Freude am Sport, vor allem am Langlauf kombiniert mit Schießen, sei immer noch "unglaublich", erklärt Ole Einar Björndalen: "Ich hätte gerne noch einige Jahre weitergemacht." Aber dieser Wille und diese glühende Motivation sind nun mal gefangen in einem Körper aus Fleisch und Blut und im besonderen aus Herzgefäßen und Bandscheiben. Einem menschlichen Körper, und der hat nun doch Nein gesagt.

Björndalen rang mit seinen Tränen bei der Pressekonferenz in seinem Heimatort Simostranda in Südnorwegen. Nach 25 Jahren verkündete er das Ende seiner Biathlon-Karriere, die ihn zu fünf Olympischen Spielen brachte, zu Rekorden, hart erkämpfter Anerkennung im eigenen Land und in der Welt und schließlich in eine recht schmucklose kleine Turnhalle mit Sprossenwand und grauem Boden und einem Tisch, an dem er am Dienstag saß und sagte: "Dies ist meine letzte Saison."

Dabei ist er doch erst 44 Jahre alt.

Man könnte bei einem Getriebenen wie Björndalen tatsächlich auch in Ironie verfallen, wie es Zuschauer, Beobachter und auch jüngere Mitstreiter gegenüber Sporthelden jenseits des Zenites zuweilen tun. Deren Dauerpräsenz kann penetrant werden, und manche nehmen Jüngeren den Platz im Team weg, manche erkennen nicht, dass bloßes Rekordesammeln langweilig wirkt, manche haben vielleicht nur Angst, dass sie nichts anderes erwartet. Aber bei Björndalen ist das anders.

Wie alle Norweger wollte auch er ein Langlauf-Held werden

Sein Ehrgeiz ist zwar grenzenlos und sein Perfektionismus fast schon lustig, aber Björndalen wurde bis auf wenige Ausnahmen von seinen Gegnern als Sieger aber auch als Mensch immer geschätzt. Trotz seiner Alleingänge im Training war er ein fester Bestandteil des norwegischen Teams und der gesamten Biathlon-Szene. Das lag vielleicht auch daran, dass sein eigentlicher Gegner nicht in der Biathlon-Konkurrenz bestand, sondern in etwas ganz anderem.

Immer wieder hatte Björndalen seine Ausrüstung, seine Methoden und sein Verhalten im Wettkampf überprüft, sein Gewehr optimiert, neue Anzugstoffe getestet, einmal angeblich einen mit windschnittigen Spoilern an den Knöcheln, auch hatte er mal mit gebogenen Skistöcken experimentiert. Dennoch ist fraglich, wie man es schafft, 94 Weltcupsiege zu erringen, 20 WM-Titel und acht Mal Olympia-Gold zu gewinnen, eines davon eine Einzelmedaille als 40-Jähriger in Sotschi. Derart unersättlich ist einer vielleicht nur dann, wenn der Gegner unsichtbar ist.

Als Norweger wollte auch Björndalen wie alle Landsleute ein Held im norwegischen Nationalsport werden, dem Langlauf. Im Jugendalter wurde er aber nicht fürs Spitzenteam berücksichtigt, weshalb sich Björndalen das Gewehr seines Bruders Dag schnappte und Biathlet wurde. Dieser Sport ist in Norwegen zwar anerkannt, geliebt wird aber das Langlaufen. Die meisten Norweger betreiben diesen Sport selber, deshalb können sie wohl auch 50-km-Langläufer im Fernsehen hoch spannend finden, auch wenn es noch Stunden dauert, bis es im Rennen mal zu einer Entscheidung kommt. Um dieselbe Wertschätzung zu erhalten, muss ein Biathlet Besonderes leisten.