5. Juni 2018, 19:18 Uhr Özil und Gündoğan Einer redet gar nicht, der andere später

Beim Medientag der deutschen Nationalspieler in Eppan hätte Mesut Özil Stellung nehmen können zu seinem umstrittenen Foto mit dem türkischen Präsidenten - doch der Fußballer taucht nicht auf.

Auch Ilkay Gündogan meidet die große Runde, spricht dann aber mit ausgewählten Journalisten.

Der Verband macht insgesamt gerade keine gute Figur.

Von Sebastian Fischer , Eppan

Die deutschen Fans hatten jedes Mal gepfiffen, wenn er den Ball berührte, quälende Sekunden lang, doch jetzt feierten sie. Mesut Özil hatte gerade mit einem halb geschlenzt und halb gezauberten Drop-Kick das 1:0 gegen Österreich geschossen. Den ihm entgegenfliegenden, von Torwart Jörg Siebenhandl zu kurz abgeschlagenen Ball hatte er mit einer sanften Berührung kontrolliert, wie es auf der Welt nur wenige Fußballer können. Die Fans jubelten nun, er jubelte kaum. Vielmehr sah Özil erschöpft aus. Er hatte mit diesem Tor alles gesagt, was er in diesen Tagen zu sagen gedenkt.

Özil, 29, Deutschlands sportlich unumstrittener zentraler Mittelfeldspieler, findet sich wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland noch immer inmitten einer Debatte wieder, die wenig mit seiner Kernbeschäftigung zu tun hat. Mitte Mai hatte Özil in London, wo er für den FC Arsenal spielt, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem Hotel getroffen, genau wie der ebenfalls in Gelsenkirchen geborene Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City und der in Wetzlar geborene türkische Nationalspieler Cenk Tosun. Sie hatten Erdogan Trikots überreicht und das von einem Fotografen von dessen Partei AKP festhalten lassen. Die seitdem berühmten Bilder waren tags darauf auf den AKP-Kanälen im Internet zu sehen. Deutsche Politiker kritisierten die Fotos vehement, der Deutsche Fußball-Bund auch, jedenfalls zunächst. Seitdem sind viele Fragen offen.

Wie kam es zu dem Treffen? Wieso wusste der DFB so kurz vor der WM nicht Bescheid? Mussten sich die Profis nicht in jedem Fall der Wirkung der Bilder bewusst sein, mit denen der Autokrat Erdogan nun Wahlkampf machte? Waren womöglich wirtschaftliche Interessen der Spieler involviert? Was bedeuten die Bilder für das Verhältnis Özils und Gündogans zu Deutschland? Warum schrieb Gündogan auf sein Trikot gar eine Widmung für "meinen verehrten Präsidenten"? Bereuen sie die Fotos? Belasten sie die Diskussionen, die so weit führten, dass ein SPD-Lokalpolitiker zurücktrat, weil er die beiden Spieler im Internet unsäglich beleidigte? Belasten sie die Pfiffe, die jene deutschen Fans beim 1:2 in Klagenfurt am vergangenen Samstagabend offenbar als ihren wütenden und dumpfen Beitrag zur Debatte verstanden? Özil, das sollte man wissen, ist kein großer Freund von öffentlichen Erklärungen.

Gündogan wollte später sprechen

Doch er hätte all diese Fragen am Dienstag immerhin zu beantworten versuchen können, der DFB hatte die Journalisten zu einem Medientag in das Mannschaftshotel in Eppan in Südtirol geladen, doch nur 21 von 23 Spielern des WM-Kaders saßen an Tischen rund um den Pool im Garten. Gündogan wollte hinterher (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe; Anm.) mit Journalisten ausgewählter Nachrichtenagenturen und von ARD und ZDF sprechen - um nicht die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, hieß es. Özil ließ sich von einem Physiotherapeuten behandeln und entschuldigen. Er habe bereits alles gesagt, ließ er über den DFB ausrichten, jedenfalls zu den relevanten Personen. Und zu den relevanten Personen zählt für ihn demnach die deutsche Öffentlichkeit eher weniger.

Özil und Gündogan hatten eine Woche nach dem Treffen mit Erdogan DFB-Präsident Reinhard Grindel, Bundestrainer Joachim Löw und Manager Oliver Bierhoff zu einer Aussprache getroffen und danach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue besucht. Özil, so teilte es Steinmeier hinterher mit, habe gesagt: "Ich bin hier aufgewachsen und stehe zu meinem Land." Grindel sagte, beide Spieler hätten versichert, dass sie "kein politisches Signal senden wollten". Und Löw sagte, er würde nun gerne über andere Themen sprechen. Doch natürlich ist das nicht ganz so einfach. So wie Politik und Fußball eben nie so einfach zu trennen sind, wie sich die Branche das vorstellt, wenn es ihr besser passt.