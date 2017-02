28. Februar 2017, 12:03 Uhr Nordische Ski-WM Erholt vom Trümmerbruch im Halswirbel









Svenja Würth verletzte sich bei einem Sturz im Jahr 2014 schwer.

Sie entschied sich trotzdem, mit dem Skispringen weiterzumachen.

Jetzt ist sie im Mixed-Wettbewerb Weltmeisterin geworden.

Von Volker Kreisl, Lahti

Es war vor drei Jahren, Andreas Bauer erinnert sich noch gut an die Situation. Er saß im Behandlungszimmer, in dem Svenja Würth notversorgt wurde, und deshalb hatte er gerade ganz andere Gedanken im Kopf. Er musste dafür sorgen, dass seine Skispringerin aus der Stadt Tschaikowski am Ural behutsam nach Hause transportiert werden würde. Dass sie zum Beispiel nicht, wie vom örtlichen Krankenhaus empfohlen, sechs Stunden lang über eine holprige Straße per Auto nach Perm gebracht würde, wo der nächste größere Flughafen lag. Bauer überlegte also, wo man jetzt im Vorland des Urals einen Hubschrauber herbekommt, aber aus diesen Gedanken riss ihn dann Svenja Würth mit der Ansage: "Ich will wieder Ski springen."

In Tschaikowski endete damals die erste Karrierephase von Svenja Würth, des schnell lernenden Skisprungtalents, und es begann direkt die zweite Phase, in der sie lernte, langsam zurückzukommen, aber besser und stärker als zuvor. Damals hatte sie sich nach einem Sturz den sechsten Halswirbel gebrochen, laut Diagnose zertrümmert, es bestand die Gefahr, dass sie eine Querschnittslähmung davontragen würde. Am Sonntag, gut drei Jahre danach, wurde sie in Lahti Weltmeisterin im Mixed-Wettkampf.

Die Entscheidung für oder gegen diesen Sport ist für die Betroffenen letztlich weniger kompliziert als man denkt. Leistungssportler und ihre Trainer haben diesen Entschluss ja schon früh getroffen, und für manche ändert auch eine schwere Verletzung wie die von Würth nichts an der Grundlage dieser Entscheidung. Skispringen, also der Genuss des freien Fliegens, beinhaltet ein gewisses Risiko, das sich mit guter Technik minimieren, aber eben nicht voll ausschließen lässt. Das muss genügen. "Man muss einem Mädel auch mal sagen, das macht keinen Sinn", sagt Bauer zwar, man müsse bei Wind auch mal einen Sprung absagen, aber bei Würth sei das nicht notwendig gewesen. Das Risiko war minimiert. Und die Frage wie es weitergeht, die hatte ihm Würth gleich abgenommen. "Ich wollte damals zurück auf die Schanze", erzählte sie in Lahti nach ihrem Goldgewinn: "Ich glaube, ich bin schon ziemlich ehrgeizig."

Warten auf den Hubschrauber bei minus 35 Grad

Also ein Hubschrauber. Über irgendwelche Verbindungen des Schatzmeisters des russischen Verbandes wurde dann einer aufgetrieben, ein alter zwar, schlecht beheizt, aber ein Hubschrauber. "Wir wickelten Svenja in möglichst viele Decken", sagt Bauer, draußen hatte es minus 35 Grad, dann startete man Richtung Provinzhauptstadt, und Würth lag still da. Sie war zuvor im Wettkampf aus großer Höhe heruntergefallen und unglücklich aufgekommen. Kurz vor den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 war es passiert, Würth war 20, und wie es in diesem Springeralter ist, gelangen ihre Sprünge noch nicht immer ganz symmetrisch und stabil.

Anders als nun in Lahti. Im Einzel am Freitag wurde sie Sechste, im Mixed-Wettkampf war sie die drittbeste Springerin. Die Deutschen verteidigten diesen WM-Titel mit 36,2 Punkten Vorsprung vor den Österreichern. Sie profitierten davon, dass sie mit Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Carina Vogt über drei aktuelle Medaillengewinner verfügten, und auch davon, dass sie nach der Schwächephase von Katharina Althaus mit Würth nicht nur irgendeinen Ersatz, sondern eine weitere Topspringerin aufbieten konnten.