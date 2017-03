1. März 2017, 18:10 Uhr Nordische Ski-WM Attacke zum richtigen Zeitpunkt









Was für ein überragender Wettkampf von Johannes Rydzek bei der Nordischen Ski-WM in Lahti.

Der Kombinierer holt Gold, weil er im Langlauf eine besondere Qualität an den Tag legte.

Mit der Rolle als "Jäger" kommt er diesmal bestens klar.

Von Volker Kreisl, Lahti

Am letzten Anstieg, kurz vor der Stadioneinfahrt und rund 500 Meter vor dem Ziel, war Johannes Rydzek dann nicht mehr zu halten. Er legte sich noch etwas weiter nach vorne als in den zurückliegenden 9,5 Kilometern, stemmte die Stöcke in den Schnee und hüpfte mit zwei, drei schnellen Schritten auf und davon in Richtung dritte Goldmedaille.

Akito Watabe versuchte, mit ein paar Gegenhüpfern zu kontern, Francois Braud kämpfte auch noch kurz mit, aber es half letztlich nichts. Rydzek hängte die beiden an der entscheidenden Stelle dieses Rennens ab und verteidigte den Vorsprung von fünf Sekunden bis ins Ziel. Wieder war es der Oberstdorfer, der die Fäuste hoch riss, er gewann auch den dritten Wettkampf der Nordischen Kombination bei dieser WM. Nur diesmal schien es so zu sein, als zeige er beim Jubeln seine Zähne noch stärker als sonst. Für ihn war es ja ein taktisch diszipliniertes und perfektes Rennen, durch das er nun vorläufig der beste Athlet der WM ist.

"Der Glaube war immer da, zum Schluss habe ich die Attacke zum richtigen Zeitpunkt gesetzt", sagte Rydzek. Dabei hatte diesen Kombinationslauf nach dem Springen von der Großschanze nicht nur Rydzek gewonnen. Es gab mehrere Sieger, mindestens auch der Zweitplatzierte Watabe und der Bronze-Gewinner Braud, die im Ziel genauso triumphal gestikulierten. Zudem gewann noch die Sportart Nordische Kombination als Ganzes. Denn nachdem das deutsche Team in Lahti bisher alle möglichen Medaillen überlegen errungen hatte, brachte dieses Rennen den Zuschauern viel von der eigentlichen Intention eines Wettkampfs: Spannung.

Mit einer Minute Rückstand geht Rydzek in den Langlauf

Das lag insbesondere an den mäßigen Leistungen der Deutschen auf der Großschanze. Während sie, die ohnehin besten Langläufer der Branche, am vergangenen Wochenende auf der Kleinschanze zudem äußerst komfortable Vorsprünge herausgeflogen hatten, zeigte sich am Großbakken ein anderes Bild. Bester Deutscher war Rydzek mit einer Minute Rückstand für den anschließenden Lauf. Eric Frenzel (Oberwiesenthal) hatte sogar 1:29 Minuten, Fabian Rießle und Björn Kircheisen lagen grob weitere zehn Sekunden dahinter.

"Ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Sprung, aber ich hatte heute nicht die Unterstützung von unten", sagte Frenzel danach. "Das Laufen wird zäh", sagte Rießle. "Du brauchst einfach im unteren Teil Aufwind, sonst kommst du nicht rein", sagte Kircheisen, der aber durch das Staffelgold von Lahti endlich auch mal bei einem Großereignis gewonnen hatte, und nach elf Silbermedaillen schon Frieden geschlossen hat mit seiner langen Karriere.