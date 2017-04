5. April 2017, 09:53 Uhr Niederlage in Hoffenheim Bayern wirkt seltsam ermattet









Der FC Bayern verliert 0:1 in Hoffenheim, es ist erst die zweite Saisonniederlage.

Trainer Ancelotti erwartet dennoch keine Auswirkungen auf die wichtigen Spiele gegen Dortmund und Real Madrid.

Von Matthias Schmid , Sinsheim

Mats Hummels biss zwei-, dreimal von seiner Banane ab, als er plötzlich nicht mehr wusste, wohin mit dem Rest. Er versuchte, sie notdürftig in die rechte Jackentasche zu stopfen. Das misslang, irgendetwas störte, also klappte er die Schale über die verbliebene Frucht und sprach dann im Bauch der Hoffenheimer Arena in die Kameras und Mikrofone.

So zögerlich und unbeholfen, wie Hummels nach Spielende wirkte, waren er und die übrigen Spieler des FC Bayern am Dienstagabend auch in der ersten Hälfte bei 1899 Hoffenheim aufgetreten. In der Auftaktviertelstunde standen zwar elf Münchner auf dem Rasen, aber sie waren nur physisch anwesend. "Wir haben die Hoffenheimer, die ohnehin schon stark sind, mit unseren Ballverlusten und unser Passivität noch stärker gemacht", bekannte Hummels, um fortzufahren: "In der ersten Hälfte waren wir ganz schwach unterwegs."

Tabellarisch hat die 0:1-Niederlage beim Tabellendritten keine Konsequenzen für die Bayern, sollte RB Leipzig an diesem Mittwoch in Mainz gewinnen, würde der Vorsprung auf den Zweiten sieben Spiele vor Saisonende noch immer komfortable zehn Punkte betragen. Aber kann die erste Niederlage in diesem Jahr das Selbstbewusstsein der Münchner vor den wichtigen Spielen am Samstag gegen Dortmund und am darauffolgenden Mittwoch gegen Real Madrid nachhaltig erschüttern?

"Wir hätten auch 0:2 zurückliegen können"

In der ersten Hälfte waren die Hoffenheimer gegen seltsam ermattete Bayern-Spieler erstaunlich überlegen, schneller in Kopf und Beinen, immer wieder fanden sie die Räume, um mit ihren wendigen und trickreichen Spielern wie Andrej Kramaric, Kerem Demirbay und Nadiem Amiri die Münchner Abwehrspieler um Hummels und Javi Martínez in ernste Verlegenheit zu bringen. Kramarics Führungstor (21.) war hochverdient, fand jedenfalls Hummels, "wir hätten auch 0:2 zurückliegen können".

Vielleicht sogar 0:3, wenn Bayern-Torhüter Sven Ulreich nicht die Schüsse der auf ihn allein zustürmenden Amiri (9.) und Demirbay (40.) mit Reflexen abgewehrt hätte. Es waren sogenannte unhaltbare Bälle, die der frühere VfB-Torhüter parierte. Haltbar war dagegen das Gegentor. Zugeben wollte er das zwar nicht, aber er wand sich schon bei der Antwort, in dem er feststellte: "Wenn ich Glück habe, halte ich ihn, so war es ein bisschen Pech."

Dass die erste Niederlage in der Klubhistorie gegen Hoffenheim länger nachhallen und den schönen Flow der vergangenen Wochen gänzlich beenden könnte, glauben aber weder Hummels noch Bayern-Cheftrainer Carlo Ancelotti, der während der Pressekonferenz seine markante linke Augenbraue nicht höher verbog als üblich. "So ist Fußball", brummte der Italiener, "wir hatten Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Aber manchmal klappt es einfach nicht."