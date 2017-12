9. Dezember 2017, 17:52 Uhr Niederlage gegen Bremen Bosz gehen bei Dortmund die Alibis aus









Borussia Dortmund verliert im eigenen Stadion 1:2 (0:1) gegen Werder Bremen.

Seit acht Bundesligaspielen wartet der BVB auf einen Sieg - Trainer Peter Bosz muss um seinen Job fürchten.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Die ganze Welt hätte sehen sollen, wie sich Borussia Dortmund aus der Krise befreit. Deshalb hatte der Klub vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen getwittert, dass man die Partie ab 9.30 Uhr morgens in New York und ab 23.30 Uhr nachts in Tokio würde sehen können, und auch den Zeithinweis für die Niederlande hatten sie nicht vergessen, denn dort war man am Samstagnachmittag natürlich gespannt, ob Dortmund gewinnen würde oder ob es auf dem niederländischen Trainermarkt demnächst einen zusätzlichen Bewerber für freie Stellen geben könnte.

Und vielleicht kommt es jetzt wirklich so für den BVB-Coach Peter Bosz. Seit Ende September hat Dortmund in vier Champions-League- und acht Bundesliga-Spielen nicht mehr gewonnen und droht den für die Champions-League-Qualifikation wichtigen vierten Platz aus dem Blick zu verlieren.

Bundesliga-Fans in den USA, in Japan und den Niederlanden sahen eine erneut verunsicherte und phasenweise schlecht organisierte Dortmunder Mannschaft, die nach der 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Bremen nun vermutlich selbst grübelt, ob ihr Trainer beim Auswärtsspiel schon am Dienstagabend in Mainz immer noch Peter Bosz heißt. Der 54 Jahre alte Niederländer steht nach seinem 23. Pflichtspiel als BVB-Trainer an seinem 162. Dienst-Tag bei der Borussia mehr denn je in der Kritik.

Keine Torchance für Dortmund

Werder Bremen bezahlte seinen Erfolg mit einer kapitalen Verletzung von Fin Bartels. Der Angreifer musste nach einem unglücklichen Kontakt mit dem Dortmunder Sokratis mit Verdacht auf eine schwere Achillessehnen-Verletzung schon nach einer halben Stunde ausgewechselt werden.

Eine beliebte Wette unter BVB-Sympathisanten war im Laufe dieser Saison, ob Bosz im zentral-defensiven Mittelfeld Nuri Sahin oder Julian Weigl aufstellt, und nachdem Bosz derlei Wetten jüngst schon durchkreuzt hatte, indem er beide brachte, entschied er sich diesmal sogar für eine Variante ohne beide. Sahin und Weigl saßen nebeneinander am Spielfeldrand, um zu beobachten, wie Mahmoud Dahoud und Shinji Kagawa die Doppelfunktion als Prellböcke und Spieleröffner ausfüllten.

Doch sie machten es anfangs nicht gut, und alle anderen Dortmunder machten ihre Aufgabe zunächst auch nicht gut. Dahoud versuchte ein paar Mal, mit allzu straffen Steilpässen Pierre-Emerick Aubameyang oder Andrej Jarmolenko zu erreichen, aber in der ersten Halbzeit kamen die Dortmunder zu keiner einzigen Torchance. Die Bremer hingegen, die die Gastgeber kommen ließen, brachten BVB-Torwart Roman Bürki drei Mal mit Fernschüssen in Verlegenheit und ließen ihn in der 26. Minute chancenlos, als Maximilian Eggestein vom rechten Strafraum-Eck links oben ins Dortmunder Tor schlenzte. Dabei war er von Raphael Guerreiro ebenso wenig gestört worden wie zuvor Bremens Max Kruse bei seiner Seitenverlagerung von Jarmolenko.