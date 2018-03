21. März 2018, 10:03 Uhr NBA Schröder überragt mit 41 Punkten

Dennis Schröder schafft seinen Karriere-Bestwert in der NBA und führt Atlanta zum Sieg. HSV-Talent Fiete Arp lehnte angeblich ein Angebot des FC Bayern ab.

Meldungen im Überblick

NBA, Basketball: Dennis Schröder hat die Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit seinem Karrierebestwert von 41 Punkten zum Sieg geführt. In Salt Lake City übertraf der 24-Jährige beim 99:94 über Utah Jazz seinen bisherigen Rekord deutlich, im Januar war der Nationalspieler im Spiel gegen die Brooklyn Nets auf 34 Punkte gekommen. Schröder erzielte alleine im Schlussviertel 17 Punkte, dazu verbuchte der Point Guard sieben Assists und fünf Rebounds. Für die Hawks, die als Schlusslicht im Osten keine Chance mehr auf einen Play-off-Platz haben, war es der erste Erfolg nach sechs Niederlagen.

Ebenfalls schon länger aus dem Rennen um einen Platz in der Meisterrunde sind die Dallas Mavericks. Das Team um Superstar Dirk Nowitzki kassierte in der Nacht zum Mittwoch durch ein 105:115 bei den New Orleans Pelicans seine 49. Saisonniederlage. Nowitzki erzielte 19 Punkte, Nationalspieler Maximilian Kleber musste sich bei den Mavericks mit fünf Minuten Spielzeit begnügen und machte einen Punkt.

Bundesliga, Fußball: Nachwuchsstürmer Fiete Arp vom Hamburger SV hat nach Informationen der Bild ein Angebot von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München abgelehnt. Der 18-Jährige wolle erst einmal die Entwicklung in Hamburg abwarten. Arp habe ein gutes Verhältnis zum neuen Chefcoach Christian Titz, mit dem er schon in der Jugend zusammengearbeitet hat. Beim ersten Bundesliga-Spiel unter Titz gegen Hertha BSC (1:2) am vergangenen Samstag stand Arp in der HSV-Startelf.Der Tabellenletzte aus Hamburg hatte Arp bereits seit längerem einen langfristigen Vertrag angeboten. Der aktuelle Kontrakt des hochtalentierten Fußballers läuft noch bis 2019. Noch ist unklar, wo Arp in der nächsten Saison spielen wird.

Tennis: Tennisspielerin Mona Barthel aus Neumünster ist beim Hartplatzturnier in Miami im US-Bundesstaat Florida bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 27 Jahre alte Norddeutsche verlor am Dienstag (Ortszeit) gegen die Ungarin Timea Babos mit 6:7 (5:7), 3:6. Für die Weltranglisten-65. aus Schleswig-Holstein war es die erste Niederlage gegen die Weltranglisten-47. im vierten Duell. Den Sprung ins Hauptfeld bei der mit 7 972 535 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung schaffte Andrea Petkovic. Gegen die Weißrussin Vera Lapko gewann die Weltranglisten-111. aus Darmstadt mit 7:6 (7:1), 6:2.

Schach: Der Amerikaner Fabiano Caruana hat beim Berliner Kandidatenturnier für die Schach-WM zur Halbzeit die Führung erkämpft. Nach seinem Sieg in der 7. Partie am Sonntagabend mit den schwarzen Figuren gegen den Armenier Levon Aronjan hat der Weltranglisten-Achte Caruana 5,0 Punkte auf dem Konto. Zweiter ist vorerst der Asaerbaidschaner Schachrijar Mamedscharow, der sich vom Russen Alexander Grischuk remis trennte, mit 4,5 Zählern. Gemeinsam auf Rang drei mit jeweils 3,5 Punkten folgen Grischuk sowie dessen Landsmann Wladimir Kramnik und der Chinese Ding Liren, die den Abend ebenfalls mit einem Remis beendeten.

Im Berliner Kühlhaus - einem Veranstaltungsort im Stadtbezirk Kreuzberg - spielt jeder Großmeister zweimal gegen jeden. Der 14. und letzte Spieltag ist für den 27. März angesetzt. Bei Punktgleichheit entscheidet ein mehrstufiges und nicht unumstrittenes Feinwertungssystem. Der Sieger des Turniers darf im November in London Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern. Der 27 Jahre alte Norweger hatte den Titel 2013 erkämpft und ihn 2014 und 2016 verteidigt.