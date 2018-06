17. Juni 2018, 19:23 Uhr DFB-Elf gegen Mexiko Es gibt Gründe, sich Sorgen zu machen

Die Fußball-WM beginnt für die deutsche Nationalelf mit einem sehr schlechten Auftritt gegen Mexiko.

Beim 0:1 funktioniert vor allem im Mittelfeld wenig - auch hinten fehlt die Sicherheit.

Man könnte glauben, die Mannschaft habe ihre beste Phase schon hinter sich.

Von Claudio Catuogno , Moskau

Einigen Vertrauten, die dem Bundestrainer Joachim Löw in den Tagen vor diesem Auftaktspiel gegen Mexiko ausgiebiger in die Augen schauen konnten, war es bereits aufgefallen: Der Mann schien sich Sorgen zu machen. Löw selbst hatte das zwar öffentlich nicht bestätigt, er mache sich "eigentlich keine Sorgen", hatte er gesagt. Sein Mund hatte das gesagt. Aber Joachim Löws Augen erzählten, dass sein Mund vielleicht nicht die ganze Wahrheit verriet.

Und nun also diese Szene, in der 35. Minute im Luschniki-Stadion von Moskau: Sami Khedira hatte gerade versucht, einen Gegenspieler zu umkurven, es war erneut einer dieser nicht sehr zielführenden Versuche gewesen, durch robusten Körpereinsatz zu kaschieren, dass der deutschen Elf ein kreatives Passspiel fehlte. Um den ersten Mexikaner kam Khedira noch herum, am zweiten lief er sich fest - dann war der Ball auch schon wieder weg.

Khedira lag dann erst mal auf dem Rücken, es dauert ja inzwischen eine Weile, bis er seine vom Verschleiß geplagten Gliedmaßen wieder sortiert hat. Die Mexikaner hatten den Ball da schon über drei, vier Stationen zu Hirving Lozano gespielt. Und am Ende dieses schnellen und präzisen Konters stand dann tatsächlich der kleine Mesut Özil im deutschen Strafraum, allein gegen Lozano, und sollte jetzt den entscheidenden Defensivzweikampf führen.

Özil gelang gegen Mexiko wenig

Özil streckte das Bein vor und hob dann entschuldigend die Hände in die Luft. Bemitleidenswert hilflos sah er aus, aber auch von den Kollegen unfassbar allein gelassen. Und Lozano schoss den Ball ins Tor.

So hatte diese Weltmeisterschaft in Russland nun wirklich nicht beginnen sollen für den Weltmeister, den so genannten Titelverteidiger: mit einer 0:1-Niederlage im Auftaktspiel gegen Mexiko.

Der in dieser Schlüsselszene so hilflose Mesut Özil war bekanntlich ein großes Thema gewesen in der Vorbereitung, er hatte gewissermaßen schon damals in London ein gesundes Abwehrverhalten vermissen lassen, als ihn der türkische Präsident Erdoğan in einem Hotel aufs Propaganda-Foto bat. Die Pfiffe gegen Özil und den ebenfalls ins türkische Wahlkampflicht gesetzten Ilkay Gündogan hatten zuletzt die öffentlichen Debatten und auch ein bisschen die Stimmung im Team bestimmt, die Pfiffe gegen die beiden waren das Thema der beiden Testspiele gewesen. Weniger die auch damals schon nicht sehr ausgeprägte Körperspannung einiger Akteure. Dazu warenein paar Detailklagen über ein nicht ganz so heimeliges Quartier in Watutinki gekommen, in dem das Lustwandeln durch ein Birkenwäldchen noch zu den spannendsten Freizeitmöglichkeiten zählt.

Wo war nur die Leichtigkeit geblieben im Weltmeisterteam von 2014? Musste all das schon Anlass zur Beunruhigung geben? Oder musste nicht das Turnier einfach bloß endlich losgehen - und dann würden die Deutschen mit all ihrer Erfahrung schon wissen, was sie zu tun haben?

Nun: Jetzt ist das Turnier also losgegangen. Und die erste Erkenntnis ist: Löws Augen haben die Wahrheit gesagt. Es gibt jetzt ganz andere Gründe, sich Sorgen zu machen um die Turnierperspektive dieser Elf, als ein paar Fotos und ein paar Bäume zu viel. Die Fragezeichen betreffen jetzt den Kern der ganzen Mission.

0:1 im ersten Spiel: Auch, wenn es natürlich immer noch möglich ist, das Achtelfinale zu erreichen, so sind die Vorzeichen nun doch völlig andere geworden. Denn der Gruppenzweite der Gruppe F trifft im ersten K.o.-Spiel auf den Sieger der Gruppe E, und es spricht einiges dafür, dass dies Brasilien sein wird. (Die Selecao bestritt nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe ihr Auftaktspiel gegen die Schweiz.

Schon die erste Aktion der Partie wirkt in der Rückschau wie ein Pars pro toto für das gesamte deutsche Dilemma: Noch ehe die Deutschen richtig wach waren, hatte bereits Carlos Vela auf Lozano durchgesteckt - Jerome Boateng konnte dessen Schuss im letzten Moment blocken. Und diese allgemeine Verunsicherung zog sich dann bis weit in die zweite Halbzeit, ständig waren irgendwo Rettungsgrätschen gefragt, keiner schien mehr recht zu wissen, was er eigentlich zu tun hat. Jene Mannschaft, die ziemlich genau in dieser Stammformation mit zehn Siegen durch zehn Qualifikationsspiele getänzelt war, schien jetzt ihren Kompass verloren zu haben. So ungeordnet, so hilflos hat man eine deutsche Nationalmannschaft jedenfalls schon lange nicht mehr gesehen.