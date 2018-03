6. März 2018, 22:36 Uhr Nach Vergiftung von Ex-Spion Englands Außenminister droht mit WM-Verzicht

Boris Johnson sinniert über politische Verwerfungen mit Russland. Fürs Derby gegen 1860 ziehen die Bayern-Amateure in die Fröttmaninger Arena um. Die Bayern-Basketballer glänzen im Europapokal.

Meldungen in der Übersicht

Fußball, England: Der Fall des vermutlich vergifteten ehemaligen Doppelagenten Sergej Skripal könnte auch Auswirkungen auf die anstehende Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) haben. Der britische Außenminister Boris Johnson brachte am Dienstag einen möglichen Boykott der englischen Nationalmannschaft für den Fall ins Spiel, dass Russland in die Giftattacke involviert sei. Der 66-jährige Russe Skripal und seine Tochter Julia waren am Sonntag bewusstlos auf einer Parkbank vor einem Einkaufszentrum im südenglischen Salisbury aufgefunden worden.

Johnson will den Fall genau prüfen und kündigte ein "ernstes Gespräch über unseren Umgang mit Russland" an. Sollte sich bestätigen, dass Moskau in den Fall verwickelt ist, "kann ich mir schwer vorstellen, wie wir im Juli zur WM fahren können", so der Politiker.Die englische Mannschaft von Teammanager Gareth Southgate (47) trifft in Russland in der Gruppe G auf Belgien, Panama und Tunesien. Die Three Lions zählen nach ihrer souveränen Qualifikation im Sommer zum erweiterten Favoritenkreis.

Basketball, FC Bayern: Die Basketballer des FC Bayern haben das erste von drei möglichen Spielen im Eurocup-Viertelfinale gegen Unics Kasan gewonnen. Der Bundesligist gewann zum Auftakt der Best-of-Three-Serie am Dienstag gegen den russischen Club mit 83:75 (33:32) und benötigt noch einen Erfolg für den Einzug ins Halbfinale. Am 9. März findet das zweite Match in Kasan statt. Ein mögliches drittes Spiel würde am 14. März wieder in München ausgetragen werden. In einer über weite Phasen spannenden und ausgeglichenen ersten Viertelfinal-Begegnung setzten sich die Münchner in der Schlussphase dank des US-Amerikaners Devin Booker und Vladimir Lucic durch. Center Booker war mit 16 Punkten Top-Scorer bei den Münchnern, Lucic (14 Zähler) überzeugte vor allem im vierten Viertel. Die Gäste blieben hauptsächlich durch Quino Colom (22) im Spiel.Der Halbfinal-Gegner wird aus der Paarung Darussafaka Istanbul und Budocnost Podgorica ermittelt. Der türkische Club gewann Spiel eins mit 57:54.

Regionalliga: Das Stadtduell in der Regionalliga zwischen der zweiten Mannschaft von FC Bayern und dem TSV 1860 findet in der Münchner Arena statt. Anpfiff der Begegnung des 36. Spieltags am Sonntag, 29. April, ist um 15.00 Uhr."Das Derby wird ein echtes Spitzenspiel und vielleicht wegweisend im Kampf um die Meisterschaft und die damit verbundene Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 3. Liga sein", sagte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Wegen der großen Bedeutung des Spiels solle dieses "in unserer Heimat, der Allianz Arena, stattfinden".

Eintrittskarten für das Spiel sind ab Montag erhältlich. Die Preise liegen analog zu denen in der eigentlichen Spielstätte an der Grünwalder Straße bei 5,- Euro (Stehplatz), 10,- Euro (Sitzplatz Kurve) und 15,- (Sitzplatz Gerade).Nach 23 Spielen führt 1860 die Tabelle der Regionalliga mit 49 Punkten an. Die Bayern Amateure sind mit 45 Zählern Zweiter. Das Hinspiel im "Sechzgerstadion" im vergangenen Oktober hatten die Roten 1:0 gewonnen.

Leichtathletik: Russlands Leichtathleten bleiben bis auf Weiteres suspendiert. Wie der Weltverband IAAF nach seiner Council-Sitzung am Dienstag mitteilte, werde der russische Verband RUSAF, der wegen des Dopingskandals seit November 2015 ausgeschlossen ist, nicht wieder aufgenommen. "Einige Voraussetzungen sind erfüllt worden, einige wichtige aber noch nicht", sagte Rune Andersen, Vorsitzender der IAAF Task Force für Russland: "Deshalb haben wir dem Council vorgeschlagen, die RUSAF nicht wieder aufzunehmen. Das Council hat dem einstimmig zugestimmt."

Andersen drängt nun auf ein Meeting mit dem russischen Verband sowie mit dem Sportministerium, um wichtige Fragen zu klären. Ansonsten könnten auch die als neutrale Athleten für internationale Wettkämpfe zugelassenen Russen ihr Startrecht verlieren. Auch ein kompletter Ausschluss Russlands aus der IAAF sei denkbar, sagte Andersen. Das nächste Council-Meeting der IAAF ist für Juli terminiert.

Leon Goretzka: Der FC Schalke 04 kann im kommenden Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport) beim FSV Mainz 05 womöglich wieder auf Leon Goretzka zurückgreifen. Der 23 Jahre alte Fußball-Nationalspieler kehrte am Dienstag ins Mannschaftstraining des Tabellenzweiten zurück. Beim 1:0 gegen Hertha BSC am vergangenen Samstag hatte Goretzka wegen einer Fußverletzung nicht im Kader gestanden. Auch Abwehrspieler Thilo Kehrer (nach Infekt) und Cedric Teuchert (Knieprobleme) konnten wieder an der Übungseinheit teilnehmen