17. Juni 2018, 19:35 Uhr Nach 0:1 gegen Mexiko Neuer ist nun als Kapitän gefordert

Die deutsche Nationalmannschaft verliert 0:1 im WM-Auftaktspiel gegen Mexiko.

Torwart Manuel Neuer ist nun in seiner Rolle als Kapitän gefragt, wenn die DFB-Elf noch eine erfolgreiche WM spielen will.

Hier geht es zu allen Ergebnissen und Tabellen der Weltmeisterschaft.

Von Christof Kneer, Moskau

Eine Weltmeisterschaft kann sehr lange dauern, sieben Spiele sind es im Idealfall, aber dieses Turnier lässt einem nicht viel Zeit. Es dauerte nur zwei Minuten, bis es zu jener Szene kam, auf die das Fußballland seit Monaten ängstlich gewartet hatte. Manuel Neuer, unser Manuel Neuer, rannte aus seinem Tor, und dann ging es nicht mehr anders: Er musste jenes Körperteil zum Einsatz bringen, über das seit Monaten etliche medizinische Abhandlungen verfasst wurden. Neuer nahm also den dreimal gebrochenen linken Mittelfuß, um einen Ball aus der Gefahrenzone zu treten, und was soll man sagen: Nichts knirschte, nichts splitterte, nichts brach.

Das wäre nun ein rechter Grund zur Freude gewesen, man konnte in diesem Moment ja noch nicht wissen, dass es weniger der Mittelfuß war, der für den Rest des Spiels im Mittelpunkt stehen sollte, sondern die Gefahrenzone. Es war nicht das letzte Mal, dass Neuer aus seinem Tor heraus gestochen kam und eins seiner zahlreichen Körperteile zur Anwendung brachte. Wenn man es positiv ausdrücken will, könnte man es so sagen: Der Kapitän Manuel Neuer ist bei seinen Kollegen offenbar sehr beliebt, die Kollegen waren jedenfalls sehr fürsorglich und gaben sich jede auch nur denkbare Mühe, um ihren Manu gut ins Spiel kommen zu lassen. Sehr rührend gingen sie zur Seite, wenn die Mexikaner durchs Mittelfeld sausten, sie ließen sie kombinieren und schießen, so wie Herrera in der elften und Chicharito in der vierzehnten Minute.

Und so durfte man schon nach einer Viertelstunde Erfreuliches bilanzieren: Manuel Neuer sieht im Spiel meistens schon wieder aus wie Manuel Neuer - und es wäre wirklich sehr spitzfindig, sich zu überlegen, ob Neuer das 1:0 der Mexikaner an den besten seiner vielen sehr guten Tage vielleicht, vielleicht gehalten hätte. Insgesamt wirkt der Welttorhüter schon wieder so seriös und geschmeidig, als sei er nicht acht Monate, sondern vielleicht acht Minuten weg gewesen, mal eben die Handschuhe wechseln oder so.