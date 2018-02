8. Februar 2018, 17:58 Uhr Missbrauchsvorwürfe in Österreichs Skisport "Er ist auf einmal ins dunkle Zimmer gekommen"









Feedback

In Österreich sollen Skitrainer und Funktionäre jahrelang Sportlerinnen sexuell missbraucht haben. Auch minderjährige Mädchen. Im Fokus: die größten Helden der Ski-Nation.





Von Johannes Knuth , Thomas Kistner, Claudio Catuogno und Ralf Wiegand

Die Skination Österreich ist hochnervös in diesen Tagen. Der alpine Skisport ist ein Nationalheiligtum, und die passenden Heiligen werden bevorzugt bei Olympia gemacht. Sechs bis elf Medaillen, so die Schätzungen in Österreich, könnten allein die alpinen Athletinnen und Athleten in Südkorea gewinnen. Perfekte Bilder von perfekten Spielen als Illustration einer perfekten Wintersportnation: Das ist der Plan, so war es immer.

Doch hinter der Kulisse eines modernen, erfolgreichen Skifahrer-Landes toben seit geraumer Zeit die Geister der Vergangenheit. Es geht um schwere ...