24. April 2018, 12:00 Uhr Mike Tyson Was vom Bösen bleibt

Mike Tyson war der gefürchtetste Boxer des Planeten. Dann saß er im Gefängnis, biss Evander Holyfield ins Ohr und verprasste 300 Millionen Dollar. Jetzt geht er mit seiner Geschichte auf Tour - und ist sich dabei selbst fremd geworden.

Von Benedikt Warmbrunn

Als Mike Tyson zehn Jahre alt war, überfiel er alte Frauen in Aufzügen, verprügelte sie, raubte sie aus. Als er 20 Jahre alt war, gewann er als jüngster Schwergewichtsboxer der Geschichte die Weltmeisterschaft. Als er 30 Jahre alt war, biss er seinen Gegner Evander Holyfield ins Ohr. Als er 40 Jahre alt war, war er bankrott. Jetzt, mit Anfang 50, lebt Mike Tyson davon, dass er einmal ein Zehnjähriger, ein Zwanzigjähriger, ein Dreißigjähriger und ein Vierzigjähriger war. Er lebt davon, dass er all diese Jahrzehnte überlebt hat.

Ein Abend im April, ein Hotel am Englischen Garten in München, zwei Stunden vor dem Auftritt. Mike Tyson hat sich in den "Salon Picasso" zurückgezogen, ganz ans Fenster, dort klebt er auf einem Stuhl. Auch zur Begrüßung bleibt er kleben, es erhebt sich allein seine riesige rechte Pranke, die einem flauschig die Hand umhüllt. Auf seinem Knie liegt ein kleines Handtuch. Tyson, 51, sagt: "Wenn ich an all das, was ich erlebt habe, zurückdenke, dann denke ich darüber auf eine gute Art nach. Ja, ich habe all das gemacht. Ja, ich habe viel gesehen. Und trotzdem ich bin noch lebendig."

Der Abend in München ist die zweite Station auf seiner ersten Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, am Abend zuvor war er in Wien, in der Nacht geht es weiter nach Zürich, zehn Auftritte in zwölf Tagen. Laut Ankündigung erzählt Tyson dabei die "unglaubliche wahre Geschichte des besten Boxers der Welt"; mit einer ähnlichen Version war er vor sechs Jahren am Broadway aufgetreten, unter der Regie von Spike Lee, die Kritiken waren wohlwollend. 2014 veröffentlichte er seine Autobiografie "Unbestreitbare Wahrheit", im vergangenen Jahr folgte ein Buch über die Jahre mit seinem ersten Trainer, Cus D'Amato.

Am Hotelfenster, in der Abendsonne, tänzeln auf Tysons Stirn kleine Schweißperlen. Seine kastanienbraunen Augen fixieren einen, er blickt nicht weg, er blinzelt fast nie. Er kennt das Reden über seine Geschichte, er kennt alle Fragen, er kennt alle Antworten. Es wird ein Gespräch wie seine frühen Kämpfe, Schlag auf Schlag, keine Pause, zwölfeinhalb Minuten lang. Zu Beginn sagt er: "Wir können über alles reden." Mit dem Handtuch wischt er sich den Schweiß von der Stirn.

Die billigen Tickets für den Abend mit Mike Tyson kosten 449 Euro

Schon als junger Mann hatte Tyson begriffen, dass ein Boxer nicht in erster Linie ein Athlet ist, sondern eine literarische Figur. Tyson, der als Siebenjähriger die Schule abgebrochen hatte, sprach wie ein Straßenintellektueller aus Brooklyn, am liebsten sprach er über die Dunkelheit in sich selbst. Er sagte zum Beispiel: "Ich bin nur ein dunkler Typ aus dem Sündenpfuhl." Als sein Vorbild bezeichnete er Sonny Liston, in den 1960er-Jahren der Böse des Schwergewichtsboxens, dem 1962 John F. Kennedy eine Niederlage wünschte, den Cassius Clay als "großen, hässlichen Bären" beschimpfte, der unter mysteriösen Umständen starb, als 38-Jähriger, mit einer Nadel im Arm. Liston wurde nie akzeptiert, aber er wurde gefürchtet. Respekt, das hatte auch Tyson auf der Straße gelernt, bekommt man nur durch Gewalt. Also lautete seine Botschaft: Fürchtet euch!

Die meisten seiner Kämpfe gewann er vor dem ersten Gong, er biss Lennox Lewis auf einer Pressekonferenz in den Oberschenkel, er kündigte den Kindern seiner Gegner Schmerzen an, und er hatte diesen irren, wahnsinnigen Blick eines Pitbulls.

Nun, mit Anfang 50, nach zwei Haftstrafen, zwei Scheidungen, eineinhalb Jahrzehnten in den Schulden, erzählt er seine Geschichte mit einer anderen Botschaft. Sie lautet nun: Fürchtet euch nicht mehr!

Auf Aufzeichnungen seiner Auftritte am Broadway ist ein Mann zu sehen, der sich über sich selbst lustig macht, der zwar ein bisschen steif läuft, aber weiterhin beweglich ist, vor allem in jenem Oberkörper, mit dem er schon zu Beginn seiner Karriere so vielen Schlägen ausgewichen ist, und dann war er auf einmal nah dran am Gegner und konnte ihn mit seinen kurzen Armen attackieren. Der Mike Tyson vom Broadway genießt es, sich selbst nicht mehr allzu ernst nehmen zu müssen. Er hat einen neuen Weg gefunden, um respektiert zu werden: seinen Humor.

"Ich liebe es zu lächeln", sagt Tyson am Hotelfenster, "als ich ein Fighter war, habe ich nie gelächelt. Jetzt als normaler Bürger lächle ich sehr viel. Es sind zwei verschiedene Leben, zwei verschiedene Welten." Ob er sich als humorvoll bezeichnen würde? "Ich glaube, ich habe einen guten Sinn für Humor." Wie dieser aussehe? "Kann ich nicht sagen. Ich verstehe Humor nicht wirklich. Eigentlich rede ich einfach nur, und manchmal lachen die Leute eben." Genießt er die Auftritte auf der Bühne? "Ich fühle mich dort ziemlich normal, es fühlt sich so an, als ob ich auf die Bühne gehöre." Das einzige Mal im Gespräch macht Tyson eine kurze Pause. "Aber es fühlt sich auch so an, als ob ich über das Leben eines anderen Menschen rede."

Mike Tyson hat seine Lebensgeschichte erzählt und erzählt und erzählt. Er hat sie so oft erzählt, dass ihm dieser Mensch, dessen Leben er nacherzählt, irgendwann fremd geworden ist.