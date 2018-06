11. Juni 2018, 08:26 Uhr Mexikos Nationalelf vor der WM Orgie? Mineralwasser mit guten Bekannten!

Mexikos Nationalmannschaft verliert das letzte Testspiel vor der WM gegen Dänemark mit 0:2, eine Feier der vergangenenen Woche sorgt weiter für Aufregung.

Das dürfte auch das Teamgefüge und den Zusammenhalt beeinflussen - vor allem Stammspieler Héctor Herrera fühlt sich zu Unrecht im Zentrum der Debatte um die Party.

Welche sportlichen Auswirkungen die Affäre hat, wird sich erst in Russland zeigen.

Von Javier Cáceres

Mexikos Nationalelf genießt noch immer viel Kredit unter ihren Fans. Oder war das doch Ironie, was am Samstag in Kopenhagen zu hören war? Resignation? Galgenhumor?

Denn seit Tagen kreisen die Debatten bei Deutschlands erstem Gruppengegner um Moral, Professionalität und Beziehungsprobleme. Der Grund: Die WM-Fahrer organisierten in Mexiko City eine sehr private Abschiedsparty - und baten einem Bericht der Zeitschrift TV Notas zufolge rund dreißig Escort-Damen hinzu. Als sie nun eine Woche später am Samstag in Kopenhagen zum letzten WM-Test antraten, wurde der Mannschaftsbus am Bröndby-Stadion von einem Schlachtruf mexikanischer Fans empfangen, der überraschend viel Wohlwollen signalisierte: "¡Putas pa' la banda!", riefen die grün gekleideten Männchen, "Huren für die Truppe!"

Das mag der Seele geholfen haben, sportlich war es nutzlos: Mexiko verlor gegen Dänemark mit 0:2 durch ein Traumtor von Yussuf Poulsen (RB Leipzig), der den Ball von der 16-Meter-Linie in den Torwinkel schlenzte, sowie einen Treffer von Christian Eriksen (Tottenham Hotspur), der Mexikos Trainer Juan Carlos Osorio besonders ärgerte. "Das darf nicht angehen, dass wir ein Tor nach einem Einwurf bekommen", maulte der Kolumbianer - und kam dann, entgegen seinem ursprünglichen Wunsch, doch nicht umhin, auch über außersportliche Dinge zu sprechen.

Denn: Der Samstag war geprägt von einem Gerücht, das den sportlichen Interessen der Mexikaner massiv zuwiderläuft. Wenige Stunden vor dem Spiel gegen die Dänen hatten diverse mexikanische Medien erfahren, dass Stammspieler Héctor Herrera auf die WM verzichten wolle. Herrera (FC Porto) war unter jenen acht Spielern, die als Partylöwen identifiziert worden waren, seine Ehe sieht sich seither größeren Belastungen ausgesetzt. Am Mittwoch hatte er von der Teamleitung die Erlaubnis erhalten, nach Portugal zu reisen, um mit der erbosten Ehefrau zu tagen. Offen ist, ob ihm das gelungen ist.

Laufwege der besonderen Art

Die Aufregung von Señora Herrera dürfte schon deshalb groß sein, weil Handyvideos im Internet zirkulieren, die zwar von früheren Partys mexikanischer Profifußballer stammen, aber einen Einblick geben, wie es gewesen sein könnte. Auf den Filmchen sieht man Laufwege der besonderen Art: Unter anderem tanzen einander wohl eher flüchtig bekannte Menschengruppen - Hossa!, Hossa!, Hossa! - fein choreografierte Nacktpolonaisen im Pool.

Herrera, für den wegen der Verletzung von Diego Reyes (FC Porto) eigentlich die Hauptrolle im defensiven Mittelfeld vorgesehen ist, soll nun aus zweierlei Gründen vor der Desertion gestanden haben. Und beide lassen vermuten, dass es kurz vor dem WM-Start am Sonntag in Moskau gegen die Germanen nicht besonders gut um den Teamgeist der Mexikaner bestellt ist. Zum einen hat Herrera die begründete Vermutung, dass jener Paparazzo von TV Notas, der die Frauen am Ausgang der Partystätte in einem gehobenen Viertel von Mexico City fotografierte und damit die Affäre auslöste, den entscheidenden Tipp aus dem Kreis der WM-Reisegruppe erhalten hatte. Es soll ein üppiges Infohonorar geflossen sein, das diverse Medien auf einen allerdings unglaublichen Betrag taxieren: eine Million Dollar. Zum anderen aber sieht sich Herrera zu Unrecht im Zentrum der Debatte um die Party, die am freien Tag stattfand und daher keine Sanktionen durch den Verband nach sich zog.