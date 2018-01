Feedback

Pyeongchang 2018: Bär und Tiger

Wie oft passt der Buchstabe "O" in den Namen eines Maskottchens? Bei "Soohorang", dem offiziellen Glücksbringer der Spiele in Südkorea waren die Erfinder zumindest großzügig. Soohorang ist ein schwarzes, hosenloses Bärchen, dessen stete Premiumlaune bei Olympia anstecken soll. Dass das arme Tier nebenbei ein wenig wie ein Lack -und Lederspielgefährte daherkommt, muss niemanden stören. Olympia heißt eben auch: Dabei sein, bunt sein, schelmisch grinsen, so wie der gute Soohorang. Sein Partner-Maskottchen zu den Paralympics heißt übrigens Bandabi, ein weißer Tiger mit Handicap. Und das beste: Beide sind so nett, dass man sie umgehend auf eine Schüssel Kimchi einladen möchte.