Leroy Sané legt beim 5:3 von ManCity gegen Monaco sein bestes Spiel seit seiner Ankunft in England hin.

Trainer Guardiola hält ohnehin viel vom jungen deutschen Dribbler.

Auch die englische Presse spart nicht mit schönen Worten.

Von Martin Schneider

Leroy Sanés Mutter gewann einst eine Olympia-Medaille in Rhythmischer Sportgymnastik - das ist natürlich eine Möglichkeit, diesen Tanz vor dem ersten Tor zu erklären. Der Ball kommt auf Sanés rechten Fuß an der Außenlinie, zwei Gegenspieler, enges Terrain. Dann die Täuschung rechts, 360-Grad-Drehung, Ausfallschritt in Richtung Tor. Zwei Gegenspieler sind weg, ein neuer kommt schon angegrätscht. Also Doppelpass, weiterlaufen, Ball mit dem durchgedrückten Bein hinter dem Rücken mitnehmen - Balance halten ist da wichtig - Kopf hoch, schauen, kein Gegenspieler mehr in Sicht. Ball querlegen und zugucken, wie der Kollege Raheem Sterling die Kür mit dem 1:0 beendet.

Mit Band oder Reifen hätte diese Darbietung von Leroy Sané noch besser ausgesehen, aber auch mit Ball reichte es, um am Morgen Titelboy der englischen Boulevardpresse zu werden. "INSANE - Leroy krönt den Thriller" schreibt der Sportteil der Sun und pickt sich aus dem nicht gerade ereignisarmen 5:3 (1:2) von Manchester City im Achtelfinale der Champions League gegen Monaco den 21-jährigen Deutschen heraus.

Er schoss auch noch das fünfte Tor von City und so haben die Briten nun zum ersten Mal auf großer Bühne gesehen, warum dieser Bubi aus Germany 50 Millionen Euro gekostet hat. Zusammen mit Sterling, David Silva, Kevin De Bruyne und Sergio Agüero bildete Sané ein offensives "Wirbel-Hexagon". Ein Offensivmonster, das den AS Monaco nach diversen Schieflagen noch überrollte und die Schwächen des defensiven Chaos-Fünfecks von City vergessen ließ. "Vor allem auf die jungen Spieler bin ich besonders stolz", sagte Pep Guardiola nach dem Spiel. Sané war der Jüngste auf dem Platz.

Mit diesem Spiel scheint Sané den Sprung auf die Insel endgültig geschafft zu haben. Das war trotz seines fraglos enormen Talents gar nicht so selbstverständlich. Er startete mit einer Oberschenkelverletzung in die Saison, saß in der Champions League und Liga danach auf der Bank und trug die riesige Ablösesumme wie Blei mit sich herum. Er wusste auch: Vor ihm sind schon Leute mit dem gleichen Talent gescheitert, sein Kompagnon De Bruyne musste einst von Chelsea nach Wolfsburg flüchten, um berühmt zu werden.