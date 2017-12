15. Dezember 2017, 08:19 Uhr Manchester City Guardiolas nächster Rekord









Feedback

Pep Guardiola gewinnt mit Manchester City zum 15. Mal in Serie.

Damit hält der Trainer nun die längsten Siegesserien in Spanien, Deutschland und England.

Von Javier Cáceres

Hinterher berichtete Pep Guardiola, dass er es habe kommen sehen. Sein Assistenztrainer bei Manchester City, Mikel Arteta, sei unmittelbar vor dem Spiel in die Kabine gekommen und habe ihm ein paar Worte zugeraunt, die ihn an einen weiteren Sieg glauben ließen: "Du ahnst nicht, wie gut die sich aufgewärmt haben", habe Arteta gesagt.

Manchester City spielte als Tabellenführer beim Tabellenletzten Swansea City - und würgte sich am Ende nicht zu einem mühsamen 1:0, sondern siegte durch Treffer von David Silva (27./52.), Kevin De Bruyne (34.) und Sergio Agüero (85.) mit 4:0. "Viele Leute haben viele gute Dinge darüber gesagt, wie gut wir spielen, so etwas kann dich ablenken. Aber heute war das Gegenteil der Fall", räsonierte Guardiola, der mit dem Sieg neuerlich einen Rekord aufstellte.

Jetzt will Guardiola den Meistertitel

Schon am Wochenende hatte er mit City beim Stadtrivalen Manchester United den 14. Sieg der laufenden Spielzeit erzielt und damit die längste Siegesserie innerhalb einer Saison in England aufgestellt. Nun also übertraf City auch den FC Arsenal, der im Jahr 2002, allerdings saisonübergreifend, ebenfalls 14 Siege aneinandergereiht hatte.

Guardiola schaffte nun 15 Siege in Serie, und damit einher geht ein persönlicher Rekord: Seit seinem Debüt als Erstligacoach 2008 hat er in Spanien (16 Siege mit dem FC Barcelona, gleichauf mit Real Madrid), in der Bundesliga (19 mit dem FC Bayern) und nun eben mit City in England die längsten Siegesserien des jeweiligen Landes aufgestellt. Drei Bestmarken in drei unterschiedlichen Fußballkulturen, vereint unter einem Namen. Ist der Katalane also tatsächlich das "Genie", als das ihn einst Hermann Gerland bezeichnete, der Guardiola beim FC Bayern assistierte?

"Genie, das sagt sich so leicht dahin", sagt Martí Perarnau, der zwei Werkstattberichte über den Katalanen ("Herr Guardiola" und "Das Deutschland-Tagebuch") verfasst hat. "Er hat Züge eines genialen Trainers, was sich in überbordender Leidenschaft, einer nicht zu katalogisierenden Intuition, ein Spiel zu lesen, aber auch in einer außergewöhnlichen Arbeitsfähigkeit äußert", fügte Perarnau hinzu. Guardiola habe famose Lehrer wie Johan Cruyff, Louis van Gaal oder Juanma Lillo gehabt. Aber er habe auch durch seine Spieler Wissen und Erfahrung akkumuliert und damit seine Philosophie erweitert.

"Wenn ich City kontern sehe, muss ich immer daran denken, wie die Bayern mit Ribéry, Robben, Lewandowski und Alaba in verrücktem Tempo losstürmten", sagt Perarnau. Beim FC Barcelona war der Konter unter Guardiola alles andere als prägend. Bei ManCity funktioniert es blendend, das Team weist bei 52 erzielten Treffern eine Tordifferenz von plus 41 auf. "In der Geschichte hat es viele tolle Teams gegeben, Liverpool, Manchester United mit Alex Ferguson, Chelsea mit José Mourinho", bekannte Guardiola einigen Stolz auf seinen 15-Siege-Rekord - und warnte dennoch: "Wenn wir den Titel nicht holen, ist das alles ohne Wert."