17. März 2018, 22:19 Uhr Mainz verliert 0:3 Diskussionen am Zaun

Nach der deutlichen Niederlage in Frankfurt macht sich beim FSV Mainz 05 zunehmend Ratlosigkeit breit. Doch der einzige Abstiegskandidat, der seinen Trainer noch nicht gewechselt hat, will das auch weiterhin nicht tun.

Von Johannes Aumüller , Frankfurt

Es herrschte keine Einigkeit unter den Spielern des FSV Mainz 05. Die einen gingen auf den Zaun zu, die anderen winkten entnervt ab und bewegten sich schon wieder Richtung Kabine. Und die dritten standen etwas ratlos dazwischen. Offenkundig wussten sie nicht so recht, was sie tun sollten in dieser Situation, nach einem 0:3 (0:3) in Frankfurt und mit Blick auf eine Fankurve, in der sich viele Zuschauer mit dem Rücken zu den Spielern aufstellten. Erst nach ein paar internen Diskussionen bewegte sich die Mannschaft schließlich geschlossen zum Zaun, und nach ein paar Minuten des Wartens drehten sich dann auch die Fans wieder um.

Es sei wichtig, in solch einem Moment den Dialog zu suchen, befand Sportdirektor Rouven Schröder - und nicht nur an die Bande, sondern auch wirklich an den Zaun zu gehen. Die Unterstützung der Zuschauer sei hervorragend gewesen.

Es herrscht zunehmend Ratlosigkeit beim Tabellensechzehnten. Seit Wochen schon liefert die Mainzer Mannschaft extreme Leistungsschwankungen, insbesondere zwischen Auftritten zu Hause und auswärts ist die Diskrepanz immens. Und an diesem Samstagmittag in Frankfurt war es wieder besonders niederschlagend: Von Beginn an waren die Mainzer unterlegen, die notwendige Gegenwehr war nicht zu sehen - und am Ende des Derbys stand es 0:3, wie schon vor einigen Wochen im Pokal. Zumal sich kein Mainzer hätte beschweren dürfen, wenn die Niederlage noch ein wenig höher ausgefallen wäre. "Wenn wir so weitermachen, sieht es schlecht aus", sagte Kapitän Daniel Brosinski.

Nach Spielende in Frankfurt gehen Mainzer Spieler an den Zaun vor dem Gästeblock, um mit den eigenen Anhängern zu reden. (Foto: Peter Hartenfelser/imago)

Schon nach sechs Minuten waren diesmal alle Ideen und Konzepte vergessen. Nach einer Ecke nahm Frankfurts Kevin-Prince Boateng den Ball direkt aus der Luft, es war ein eher harmloser Schuss, aber der Mainzer Torwart Florian Müller ließ ihn trotzdem unter den Armen durchflutschen. Eine Viertelstunde später demonstrierte die Eintracht, dass neben einem robusten Auftreten mittlerweile auch die Fähigkeit zu feinen Spielzügen zum Repertoire zählt: Am Ende einer ansehnlichen Kombination landete der Ball bei Luka Jovic, der zum 2:0 einschob.

Sandro Schwarz will "beharrlich weiter arbeiten"

Für einen Moment sah es dann so aus, als könnten die Mainzer sich zumindest etwas behaupten. Sie kamen etwas besser ins Spiel, die Frankfurter wiederum offenbarten manch kleinere Nachlässigkeit. Doch statt weiter über einen Anschlusstreffer sinnieren zu können, war das Spiel wenige Minuten vor der Pause endgültig entschieden: Ante Rebic vollendete ein Dribbling mit einem Schuss aus der Nähe der Sechzehnmeterlinie zum 3:0. In der Mainzer Kabine wurde es dann "etwas lauter", wie Brosinski mitteilte - und in der Frankfurter sehr mahnend. Er habe seiner Mannschaft klar machen wollen, dass sie jetzt noch mehr machen müsse als in der ersten Hälfte, trotz eines 3:0, so teilte es Trainer Niko Kovac mit.

Sein Team hielt sich auch weitgehend daran. Zumindest kam es noch zu einigen sehr guten Torgelegenheiten. Angreifer Jovic hatte Pech, als er bei einem Schuss nur die Unterkante der Latte traf - und der Ball danach zwar zu einem großen Teil, aber nicht in vollem Umfang hinter der Linie landete. "Vielleicht hätten wir noch ein Tor machen müssen", sagte Kovac, aber über diesen Malus konnte er großzügig hinwegsehen. Mit dem fünften Heimsieg nacheinander halten die Frankfurter ihren Kurs auf die Europapokal-Plätze.

Das kann wehtun: Das Aufeinandertreffen der offenen Sohlen von Kevin-Price Boateng (links) und Nigel de Jong sieht nach schmerzhaften Folgen aus. Gleiches gilt für die Leistungskurve von Mainz 05. (Foto: Jan Huebner/imago)

Den Mainzern hingegen fällt es selbst schwer zu verstehen, warum es manchmal, wie etwa vor einer Woche gegen Schalke, halbwegs passabel läuft - und dann wieder solche Auftritte herauskommen wie nun gegen Frankfurt. Trainer Schwarz sagte dazu Sätze, wie sie Trainer in solchen Situationen halt sagen: Er wolle mit der Mannschaft "beharrlich weiter arbeiten" und mit einer selbstkritischen Analyse in die Gespräche gehen. Nach der Länderspiel-Pause steht das Heimspiel gegen Mönchengladbach an, und immerhin können die Mainzer das mit dem Wissen angehen, dass es in den Heimspielen zuletzt besser lief als auswärts. Aber zugleich gehen die Mainzer diese Phase auch mit den anderen üblichen Reflexen der Branche an: Die Diskussionen um Schwarz nehmen zu. "Es ist ganz klar, dass wir schnellstmöglich Gespräche führen müssen, um das Schiff wieder in die richtige Richtung zu bringen", sagte Sportdirektor Schröder. Doch er beteuerte, dass Schwarz gegen Mönchengladbach sicher noch der Trainer sein werde.