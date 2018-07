15. Juli 2018, 19:37 Uhr Männer-Finale in Wimbledon Djokovic isst vor Begeisterung Gras

Novak Djokovic gewinnt beim Rasenturnier in London das Endspiel gegen Kevin Anderson in drei Sätzen.

Hinterher erinnert der Serbe mit großer Geste an die schwere Zeit, die hinter ihm liegt.

Von Gerald Kleffmann , Wimbledon

Roger Federer hat ein bisschen Wimbledon gewonnen. Und John Isner auch. Nicht persönlich haben die zwei natürlich triumphiert, keiner von ihnen stand ja im Finale an diesem Sonntagnachmittag im All England Club. Aber der Schweizer und vor allem der Amerikaner haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass Novak Djokovic ein bisschen leichter jubeln konnte.

Titelverteidiger Federer hatte im Viertelfinale nach einer 2:0-Satzführung und vergebenem Matchball in fünf Sätzen verloren gegen Kevin Anderson. Isner, der 2,08 Meter große Aufschlagspezialist, hatte seinerseits im Halbfinale Anderson zu einer episch anmutenden Schlacht animiert. Erst nach 6:36 Stunden ließ er sich besiegen von dem Südafrikaner, der mit 2,03 Metern auch nicht gerade klein ist.

Djokovic hatte auch ein aufreibendes Semifinale zu bestreiten, als er den Rivalen Rafael Nadal aus Spanien in einem Match über 5:14 Stunden niederkämpfte, aufgeteilt auf zwei Tage. Er sei gespannt, "ob wir beide spielen können", hatte er halb im Spaß, halb im Ernst gemeint. Es stellte sich heraus, dass der Ernst sich gegenüber dem Spaß durchsetzte. Djokovic wirkte fit. Anderson, der auf dem Weg ins Finale 21 Stunden auf dem Platz verbracht hatte, wirkte müde und mitgenommen. Er musste sich auch einmal behandeln lassen, da waren nicht mal zwei Sätze absolviert. Sein Schlagarm wurde massiert. Seine zweite Niederlage in seinem zweiten Grand-Slam-Endspiel seit September (Niederlage gegen Rafael Nadal bei den US Open) konnte er in dieser Verfassung trotz Aufbäumens im dritten Satz nicht verhindern.

Um halb fünf Uhr hatte Djokovic gewonnen, 6:2, 6:2, 7:6 (3), und anhand seiner Siegerpose machte er klar, welche Bedeutung sein vierter Wimbledon- und sein 13. Grand-Slam-Titel hatte: Zunächst hielt er seine Freude zurück, marschierte ruhig zu Anderson, ließ sich gratulieren - dann stellte er sich breitbeinig hin, streckte die Arme hoch, von weitem sah es aus wie ein riesiges X. Dieser Vorführung ließ er noch sein obligatorisches Herzchenwerfen folgen; er führt dabei beide Hände von der Brust zu den Zuschauern, die dann aufschreien.

Nur Federer war schneller: Wimbledon-Männer-Endspiele seit 2010 2010 Nadal (Spanien/2) - Berdych (Tschechien/12) 6:3, 7:5, 6:4 / 133 Minuten 2011 Djokovic (Serbien/2) - Nadal (Spanien/1) 6:4, 6:1, 1:6, 6:3 / 149 Minuten 2012 Federer (Schweiz/3) - Murray (GB/4) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 / 204 Minuten 2013 Murray (GB/2) - Djokovic (Serbien/1) 6:4, 7:5, 6:4 / 190 Minuten 2014 Djokovic (Serbien/1) - Federer (Schweiz/4) 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4), 5:7, 6:4 / 237 Minuten 2015 Djokovic (Serbien/1) - Federer (Schweiz/2) 7:6 (1), 6:7 (10), 6:4, 6:3 / 235 Minuten 2016 Murray (GB/2) - Raonic (Kanada/6) 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2) / 167 Minuten 2017 Federer (Schweiz/3) - Cilic (Kroatien/7) 6:3, 6:1, 6:4 / 93 Minuten 2018 Djokovic (Serbien/12) - Anderson (Südafrika/8) 6:2, 6:2, 7:6 (3) / 110 Minuten

Von den Big Four, zu denen noch Federer, Rafael Nadal und Andy Murray gerechnet werden, weil sie seit langem eine Ära prägen, war er nun eine Art Überraschungsgewinner. Die Hoffnungen vieler Tennisfans ruhten auf einem möglichen Finale zwischen Nadal und Federer, die sich vor zehn Jahren ein monumentales Duell im Endspiel geliefert hatten. Vor dem Turnier war auch Murray ein ausdauerndes Thema gewesen, doch der Schotte musste zurückziehen; er hatte sich nach überstandenen Hüftproblemen immer noch nicht wettkampftauglich gefühlt für Matches im Best-of-three-Format.