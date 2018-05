26. Mai 2018, 13:55 Uhr Liverpool träumt vom Champions-League-Titel Immer durch die Backsteinmauer

Beim FC Liverpool hat Trainer Jürgen Klopp bereits mit dem Einzug ins Champions-League-Finale Großes geschaffen.

Er ist seiner Philosophie treu geblieben - sein Team kann im Grunde nur volle Kraft voraus.

Doch reicht die Underdog-Idee auch gegen Real Madrid, gegen das sie voller Gelassenheit ins Finale gehen?

Von Sven Haist, Liverpool

In der Woche vor dem großen Finale startete der FC Liverpool seinen eigenen Countdown. An jedem Tag erinnerte der Klub auf der Homepage unter dem Titel "Kings of Europe" an einen seiner fünf Triumphe im Europapokal. Die Inhalte der ersten vier Folgen aus den Jahren 1977, 1978, 1981 und 1984 laufen spitz zu auf den Titelgewinn 2005, jenen heroischen Akt von Istanbul, der alles beinhaltet, was den Liverpool Football Club bis heute ausmacht.

Den Reds, wie sie wegen der knallroten Stammtrikots kurz genannt werden, gelang damals ein packendes Großereignis von globaler Wucht. 0:3 lautete der Rückstand gegen den AC Mailand zur Pause, binnen sechs Minuten war er durch Tore von Steven Gerrard (54.), Vladimir Smicer (56.) und Xabi Alonso (60.) egalisiert - nach torloser Verlängerung traf auch der Münchner Dietmar Hamann im erfolgreich bewältigten Elfmeterschießen. Es war ein Duell mit einer Dramaturgie, die jede Legende nährt.

Zwei Jahre später verlor Liverpool in Athen die Revanche gegen Milan mit 1:2; anschließend wurde es auf internationaler Bühne stiller, in ein Champions-League- Finale drang der Klub nicht mehr vor. Was aber ewig bleibt, ist die Erinnerung an die Nacht am Bosporus und den Namen des Kapitäns Steven Gerrard, der sich zu den Helden gesellte, die die Reds schon zuvor als ihre "Könige Europas" gefeiert hatten: Kevin Keegan, Kenny Dalglish, Phil Thompson und Graeme Souness. Über diesen stehen in der emotionalen Rangliste nur die Trainer Bill Shankly und Bob Paisley, die zwischen 1959 und 1983 den Mythos des Klubs begründeten.

Ein Augenzeuge dieser Entwicklung ist Graeme Souness. Für 350 000 britische Pfund wurde der Schotte 1978 aus Middlesbrough nach Liverpool transferiert. Sieben Spielzeiten lang prägte er im Mittelfeld den Verein. Nun gehört Souness, 65, zu den Meinungsführern in der Premier League. Im Gegensatz zu vielen seiner TV-Kollegen verbreitet er seine Analysen nicht in den sozialen Medien, das geht nur über eine Verabredung. "Eigentlich ist der FC Liverpool mehr eine Institution als ein Fußballverein", sagt Souness: "Wenn ein Kind geboren wird, dessen Eltern den Klub unterstützen, wird erwartet, dass das Kind dasselbe tut. Liverpool ist ein Verein, den man sich nicht aussuchen kann, weil Liverpool sich seine Anhänger auswählt."

Und auch den Trainer, der das Team betreut. Wohl selten hat der Charakter eines Trainers so deckungsgleich zu dem des Vereins gepasst wie der von Jürgen Klopp zu dem der Roten. "In Klopp steckt auch ein bisschen ein Scouser", sagt Souness. Als "Scousers" werden die Einwohner Liverpools wegen ihres irisch geprägten Akzents bezeichnet. Der Begriff leitet sich aus einer lokalen Eintopfspezialität ab, die wegen ihrer einfachen Zubereitung im ärmeren Teil der Bevölkerung im 19. Jahrhundert ein beliebtes und kostengünstiges Gericht war. Klopp ist in einer Arbeiterstadt, in Dortmund beim BVB, von 2008 bis 2015 einem breiteren Publikum bekannt geworden. In Liverpool, der Hafenstadt, setzt er sein emotionales Werk fort - dort an der Anfield Road gerät das Publikum in Ekstase, sobald er es animierend mit den Armen zum Lärmen auffordert.

Der Erfinder der roten Raserei: Jürgen Klopp, der erfolgreich in Mainz und Dortmund lehrte, bevor er die Reds aus Liverpool begeistern konnte. (Foto: Carl Recine/Reuters)

Klopp, 50, das darf man ohne Übertreibung behaupten, hat dem Klub neues Leben eingehaucht (besser: eingeschrien). Liverpool befand sich auf Rang zehn der Premier League, als Klopp im Oktober 2015 die Nachfolge des Nordiren Brendan Rodgers antrat. Der knapp verpasste Ligatitel in der Saison 2013/14 drückte auf die Atmosphäre. Die sportliche Situation erforderte damals nicht zwangsweise einen Personalwechsel. Allerdings bemerkten die Klubbosse um den amerikanischen Geschäftsmann John W. Henry - dessen Fenway Sports Group den Verein im Oktober 2010 mit der Übernahme vor der Insolvenz bewahrt hatte - die Chance, Klopp zu einem Engagement bewegen zu können. Der befand sich nach der Trennung vom BVB gerade in einer Auszeit.

In einem Szenehotel in der Hope Street stellte sich Klopp als "The Normal One" - der Normalo - der englischen Öffentlichkeit vor. Er suchte damit verbal den Kontrast zu José Mourinho, der sich in seiner Zeit beim FC Chelsea und jetzt bei Manchester United gerne als "The Special One" inszeniert. Das kam an, Klopp kokettiert bis heute mit seiner Bescheidenheit.

Den Aufstieg ins Finale schreibt er seinen Spielern zu, er weiß ja, dass er in den Medien genug Erwähnung findet. "Bei einer Umfrage über Klopp würde man keinen Fan in Liverpool finden, der ihn kritisiert", sagt Souness. Hundertprozentige Zustimmung sei eine Rarität im Fußball, man finde immer einen, der was zu meckern habe: "Die Leute sind so glücklich wie zuletzt 1990, als Kenny (Dalglish, Anm. d. Red.) den Klub zum letzten Meistertitel führte."

Es war eine Art Liebe auf den ersten Blick, die Reds hießen Klopp am River Mersey willkommen, sein volksnahes Auftreten wirkte. Souness liefert dazu die Analyse: "Ich kenne kaum einen Klub, der mehr Leidenschaft besitzt als Liverpool, und kaum einen Trainer, der mehr Leidenschaft in sich trägt als Klopp. Deswegen passen Liverpool und Klopp so gut zusammen. Für mich ist das die perfekte Partnerschaft." Seine bildreiche Rhetorik und seine Menschenführung - eine mit Kumpel-Attitüde getarnte väterliche Strenge - sichern ihm die Akzeptanz, die genügt, um den Verein nach seinen Vorstellungen optimieren zu können.

Die Spieler folgen: In der Champions League hat Klopp die Mannschaft über die Hürden TSG Hoffenheim, NK Maribor, Spartak Moskau, FC Sevilla, FC Porto, Manchester City und AS Rom gelotst - am Samstag (20.45 Uhr, ZDF), zum Härtetest in Kiew, wartet Titelverteidiger Real Madrid. An die Spanier hat Liverpool eine gute Erinnerung, freilich aus jener Zeit, als die Königsklasse noch Europapokal der Landesmeister hieß: 1981 siegten die Reds im Endspiel in Paris mit 1:0. Anschließend gewannen die Madrilenen jedes europäische Finale, für das sie sich qualifizierten.