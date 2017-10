14. Oktober 2017, 22:18 Uhr Premier League Jürgen Klopp stagniert mit dem FC Liverpool









Der FC Liverpool muss sich gegen Manchester United mit einem 0:0 begnügen.

Die Bilanz von Jürgen Klopp fällt nach zwei Jahren bescheiden aus. Noch muss er aber um seinen Job nicht bangen.

Von Sven Haist, Liverpool

Die Komplexität des Fußballs hat dazu geführt, dass ein Spiel zwischen zwei Klubs kaum mehr dem eines früheren Aufeinandertreffens gleicht. Ständig verändert sich das Personal, mit jedem Trainerwechsel gar die sportliche Ausrichtung. Bei der Suche nach immer neuen taktischen Kniffen hält eine Strategie statt für eine Saison manchmal nur noch für eine Partie. Und oft auch nicht mal mehr das, wenn inmitten des Spiels dann umgestellt wird.

Dem Trend widersetzte sich am Samstagmittag die prestigeträchtigste Verabredung im englischen Fußball, das Duell zwischen dem ehemaligen Rekordmeister FC Liverpool und dem aktuellen Rekordmeister Manchester United. Die beiden Teams zeigten in Anfield eine Wiederholung des Spielverlaufs von vor einem Jahr - Liverpool wollte unbedingt ein Tor schießen, ManUnited unbedingt keines kassieren - was folgerichtig zu einer Wiederholung des Ergebnisses führte: 0:0. Die Statistik wies bei ManUnited am Ende einen Schuss aufs Tor und sechs Ballberührungen im gegnerischen Strafraum aus; als Gewinner durften sich die Gäste trotzdem fühlen. Ihre sieben Punkte Guthaben in der Tabelle auf den Konkurrenten aus Liverpool bleiben bestehen.

Liverpools stärkster Angriff erfolgt nach dem Spiel - vom Trainer

Dieses Polster hatte Manchesters Trainer José Mourinho keinen Anlass geboten, bei seinem Plan fürs Spiel ins Risiko zu gehen. Er stellte seinem deutschen Rivalen Jürgen Klopp dieselbe Anordnung aus der vergangenen Spielzeit entgegen, bestehend aus einer Verteidigungsreihe mit sechs Profis, einem Duo im defensiven Mittelfeld und zwei Offensivakteuren. Die beiden sogenannten Angreifer waren in erster Linie dafür abgestellt, eine Spieleröffnung des Gegners ins Zentrum zu verhindern.

Erstaunlich war bei dieser destruktiven Herangehensweise vor allem, dass Liverpool auch im zweiten Anlauf von keiner Lösung beseelt wurde, obwohl mittlerweile 362 Tage seit dem Treffen am 17. Oktober 2016 vergangen waren. Die größte Attacke auf Uniteds Konstrukt erfolgte nach dem Spiel, vom gegnerischen Trainer: "Ich bin mir sicher, dass wir bei Liverpool so nicht spielen lassen könnten", sagte Klopp. "Aber für United ist das offensichtlich okay."

Der Frust steigt beim Tabellensiebten, weil das Fortkommen der Reds unter Klopp weiter stagniert. Liverpools Formkurve führt bloß einen Sieg aus den vergangenen acht Spielen. Aus dem Ligapokal hat sich der Verein bereits verabschiedet, und in der Premier League beobachten sie das Titelrennen schon im Herbst mit großem Sicherheitsabstand, dank neun Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City. Selbst der FC Burnley ist mittlerweile in der Tabelle vorbeigezogen. Eine ähnliche Punktekonstellation hatte Liverpools Bosse vor zwei Jahren dazu bewogen, Klopps Vorgänger Brendan Rodgers zu entlassen.