27. April 2017, 08:10 Uhr Lewandowski beim FC Bayern One-Man-Show mit Aussetzer









Feedback

Anzeige

Der FC Bayern verliert im Pokal-Halbfinale 2:3 gegen Dortmund - auch, weil Robert Lewandowski nicht trifft.

Vor wenigen Wochen galt er noch als Lebensversicherung des Klubs, die immer Tore schießt. Doch seine Form scheint weg.

Von Ralf Wiegand

Von den vielen, vielen Verletzten, die der FC Bayern in diesen fußballerischen Hardcore-Wochen der Entscheidungen zu beklagen hat, in der zwar noch nicht jedes Spiel ein Finale ist, aber doch schon ein Endspiel, gehörte also in diesem Halbfinal-Endspiel gegen Borussia Dortmund dann exakt ein einziger nicht zum Aufgebot: Torwart Manuel Neuer. Der ist mit einem gebrochen Fuß bis in den Sommer vom Sport befreit. Für alle anderen aber, die geplagten und gepeinigten, die geschundenen und gequälten, von Madrid und Mainz malträtierten Münchner gab es kein Pardon.

Jérôme Boateng hatte sich zunächst, aber auch nur für eine gute Stunde, auf der Bank einzufinden, David Alaba, Javier Martínez und Mats Hummels schoben Dienst auf dem Rasen. Und auch, als ob jemand etwas anderes erwartet hatte, der Unersetzliche im Team des Rekordmeisters, die Mensch gewordene Rückversicherung gegen Torflauten und Sturmkrisen jeder Art, der alles in allem einzigartige Robert Lewandowski stand in der Startelf gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund.

Lewandowski, 28, ist bekanntlich seit dem letzten Aufeinandertreffen mit den lieben Kollegen in Schwarz-Gelb irgendwie an der rechten Schulter verletzt, wie schwer, darüber wird munter gemutmaßt. Sport 1 wartete mit der Meldung auf, der Pole habe sogar einen veritablen Bänderriss in dem für die Stabilität und Körperbalance eines Torjägers nicht ganz unwesentlichen Gelenk erlitten, Quellen und Bestätigungen dafür gab es indes nicht.

Lewandowski schießt Bürki nur an

Anzeige

Wenn es denn kein Riss sein sollte, so markierte die schmerzhafte Begegnung Lewandowskis mit BVB-Torwart Roman Bürki in der 68. Minute des Ligaspiels vom 8. April (4:1) zumindest einen Bruch in dem sonst sehr gradlinigen Saisonverlauf für den Top-Angreifer. Den fälligen Elfmeter verwandelte er damals noch, es war das 42. Pflichtspieltor 2016/2017 für Robert Lewandowski - und vorläufig das letzte.

Dem Missetäter Bürki begegnete Lewandowski in der 45. Minute des DFB-Pokal-Halbfinalspieles wieder in ähnlicher Situation wie vor drei Wochen, Auge in Auge, Stürmer gegen Torwart. Aus solchen Situationen machte der Münchner im bisherigen Saisonverlauf, den man wohl spätestens seit gestern Abend in Prä- und Post-Schulter unterteilen muss, so sicher ein Tor, wie nach dem Blitz der Donner folgt. Diesmal aber schoss er den Dortmunder Keeper an, und drei Minuten nach der Pause, als er wieder allein auf Bürki hätte zulaufen können, versprang ihm der Ball wie ein flüchtendes Pokémon. "Nicht perfekt", sei das gelaufen, so Lewandowski am Mittwochabend lapidar.

Lewandowski traf auch bei einem Freistoß in der 27. Minute präzise genau 50 Prozent der sehr schmalen Dortmunder Zwei-Mann-Mauer. Kurz: Es lief nicht rund für Lewandowski, und auch Lewandowski selbst läuft seit der Verletzung nicht mehr rund. Schon gesunde Spieler müssen in dieser Phase der Saison um jeden Meter Raumgewinn härter arbeiten als noch in der Woche zuvor; mit Schmerzen in der Schulter kann der Rasen zum Treibsand werden.