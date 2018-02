25. Februar 2018, 06:40 Uhr Lewandowski beim FC Bayern Madrid im Kopf?

Robert Lewandowski schießt im ersten Spiel nach Bekanntwerden seines Berater-Wechsels elfmal aufs Tor.

Erstmals in einem Heimspiel in dieser Saison gelingt ihm kein Treffer.

Von Matthias Schmid

Die Fußballer des FC Bayern lassen sich bisweilen kreative Lösungen einfallen, um nach Spielende nichts zu den wartenden Journalisten sagen zu müssen. Sehr beliebt ist dabei das Handy am Ohr, die Profis eilen mit hoher Schrittfrequenz vorbei und tun so, als würden sie angestrengt telefonieren, obwohl niemand am anderen Ende der Leitung mit ihnen spricht. Thomas Müller hat diese Szene am Flughafen vor einem Auswärtsspiel der Münchner einmal persifliert, indem er sich seinen Reisepass ans Ohr hielt.

Robert Lewandowski wählte am Samstagabend nach dem 0:0 des FC Bayern gegen Hertha BSC weder Reisepass noch Handy, sondern eine dritte Variante: Der Pole lief just in diesem Moment aus der Kabine, als die Journalisten mit Mats Hummels sprachen. Lewandowski, 29, wollte nichts gefragt werden und nichts antworten nach dem Spiel, das er prägte. Weil er ausnahmsweise mal kein Tor erzielte.

Ungewohnte Schwächen im Torabschluss

Zum ersten Mal in einem Heimspiel in dieser Spielzeit durfte er sich nicht als Torschütze feiern lassen, er verpasste es damit auch, den Rekord seines Trainers Jupp Heynckes zu egalisieren, der einst zwölf Heimspiele mit mindestens einem Treffer aneinanderreihen konnten.

Lewandowski zeigte gegen Hertha, seinem 250. Spiel in der Bundesliga, sogar ungewohnte Schwächen im Torabschluss. Arjen Robben hatte recht, als er feststellte, "dass wir genügend Chancen hatten, um ein Tor zu machen." Nur der Ball wollte diesmal nicht rein. "Solche Tage gibt es", nahm Robben Franck Ribéry und Lewandowski in Schutz, die Chancen von bester Qualität vergeben hatten. Lewandowski dürfte sich dabei selbst am meisten über sich geärgert haben, dass er so weiter auf seinen 21. Treffer in dieser Bundesliga-Saison warten muss.

Vor allem nach einer für ihn ereignisreichen Woche. Zunächst hatte er mit zwei Toren großen Anteil an dem 5:0-Erfolg des FC Bayern im Achtelfinale der Champions League gegen Besiktas Istanbul. Anschließend wurde bekannt, dass er im reifen Fußballalter von 29 Jahren und trotz gültiger Arbeitspapiere bis 2021 nun einem neuen Berater vertraut. Pini Zahavi heißt der Israeli und gilt in der Szene als sehr einflussreich und gewieft.

Schnell wurde wieder kolportiert, dass Lewandowski seinen Wechsel zu Real Madrid vorbereiten würde, mit dem Champions-League-Sieger war er in der Vergangenheit schon häufiger in Verbindung gebracht worden.