Beim 1:2 in München gelingt Schalkes Leon Goretzka eine sehenswerte Torvorbereitung per verpasstem Fallrückzieher.

Trotzdem ärgern sich die Schalker, dass sie gegen verwundbare Münchner keine Punkte mitnehmen.

Aus dem Stadion von Christopher Gerards

Das wäre jetzt natürlich die passende Szene gewesen für dieses Spiel, für diesen Spieler, über den schon so viel geschrieben worden war. Leon Goretzka rannte mit dem Ball übers Spielfeld, vorbei an Mats Hummels, er grätschte den Pass weiter, stand auf, breitete die Arme aus, fordernd, er wollte den Ball, er wollte ein Tor. Der Ball flog ihm dann auch entgegen, und nun also kam die Szene, die die Szene des Spiels hätte werden können: Goretzka versuchte einen Seitfallzieher, gegen den FC Bayern, gegen den Verein, der ab dem Sommer sein Arbeitgeber sein wird.

Es blieb dann allerdings bei einem Versuch, Goretzka erwischte den Ball nicht richtig, was für seine Mannschaft kurioserweise keine negativen Konsequenzen hatte. Hinter Goretzka stand Franco di Santo, und traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Die Vorlage bekam übrigens Leon Goretzka gut geschrieben. Im Training habe er so einen Treffer "tatsächlich schon das eine oder andere Mal geschafft", sagte Goretzka hinterher bei Sky: "Heute sollte es nicht sein. Aber dass da ein Tor draus resultiert, ist das Wichtigste."

Heidel lobt Goretzka

Wer gegen seinen künftigen Klub spielt, ruft besonderes Interesse hervor - dieses Gesetz gilt im gesamten Fußball, unabhängig von der Liga. Bei Leon Goretzka war dieses Interesse aber noch ein bisschen besonderer. Nicht nur, weil Goretzka Nationalspieler ist. Nicht nur, weil der FC Bayern dessen ablösefreie Verpflichtung ab dem Sommer fast schon zu einem Akt des Altruismus umdeutete, da man Goretzka ja in der Bundesliga gehalten habe. Sondern eben auch, weil der Wechsel nicht für beste Stimmung gesorgt hatte beim FC Schalke 04.

Der Klub hatte gehofft, den in dieser Woche 23 Jahre alt gewordenen Mittelfeldspieler halten zu können. Bei der Verkündung des Wechsels hatte Manager Christian Heidel von einer Einigung aus dem Sommer berichtet. Clemens Tönnies, der Aufsichtsratsvorsitzende, sagte in einer Talk-Show gar: "Meine erste Reaktion war: Du solltest das Trikot von Schalke nicht mehr tragen." Die Fans pfiffen in seinem ersten Spiel nach der Wechselankündigung, für seine jüngsten Leistungen musste er sich Kritik gefallen lassen.

Nach diesem Spiel beim FC Bayern war das anders. "Sehr, sehr gut", fand Heidel Goretzkas Leistung und fügte dann noch die Adjektive "sehr präsent" und "sehr aktiv" an. Für den Manager war "klar, dass Leon alles geben würde, um ein gutes Spiel abzuliefern". Zu dieser Annahme brachte ihn unter anderem, dass 75 000 Menschen im Stadion vor allem auf Goretzka schauen würden. Aber, so sagte es Heidel, man habe Goretzka "in keiner Weise angemerkt, dass es ein besonderes Spiel war". Das war ausdrücklich als Lob gemeint.