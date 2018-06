18. Juni 2018, 18:39 Uhr Leichtathletik Mit Motivator Rocky

Carolin Schäfer und Arthur Abele haben ihre Mehrkampf-Ängste überwunden und reisen als Medaillenkandidaten zur Europameisterschaft.

Von Ulrich Hartmann, Ratingen

Auf der Haut von Carolin Schäfer wäre nicht genug Platz, um darauf alle klugen Sprüche und Lebensweisheiten des Filmhelden Rocky zu tätowieren. In sieben Hollywoodstreifen hat der boxende Philosoph ein Sammelsurium von Aphorismen abgesondert. Schäfer hat sich auf einen beschränkt. Ein Spruch aus dem sechsten Teil steht jetzt für immer in Englisch auf ihrem rechten Schulterblatt: "Es geht nicht darum, wie hart du zuschlägst, sondern darum, wie hart du geschlagen wirst und trotzdem weitermachst."

Solche martialischen Worte gefallen der Frankfurterin, weil der Siebenkampf auch ganz schön zermürbend sein kann. Das Geringste ist dabei noch der abschließende 800-Meter-Lauf, der aus mehr als zwei Minuten Schmerz besteht. Als Schäfer am Sonntag nach 2:15,87 Minuten und mit 6549 Punkten ins Ziel kam, hatte sie sich für die Europameisterschaft im August in Berlin qualifiziert. Dieses gute Gefühl linderte den Schmerz des Laufens, aber mehr noch linderte es jene sportliche Tragödie, die ihr vor drei Wochen in Götzis in Österreich widerfahren war. Dort hatte sie die EM-Qualifikation zunächst verpasst, weil sie beim Kugelstoßen drei Fehlversuche fabriziert hatte. Dann war ihr, unbestätigten Quellen zufolge, Rocky im Traum erschienen und hatte ihr vorgelesen, was auf ihrem Schulterblatt steht. Schäfer kann den Spruch dort selbst ja gar nicht lesen.

Für Freunde von Geschichten voller Rückschläge und Comebacks hätte man längst einen Film über die Siebenkämpferin Schäfer, 26, und den Zehnkämpfer Arthur Abele, 31, drehen müssen. Die beiden haben am Wochenende in Ratingen das Mehrkampfmeeting gewonnen und hinterher sehr ähnlich über schwere Zeiten, große Bürden und eine unglaubliche Erleichterung gesprochen. Der Ulmer Abele hatte zuvor lange keinen Wettkampf mehr bestritten, auch weil ihm im Winter durch einen Infekt eine Gesichtslähmung, eine Cortisonbehandlung, erhebliche Gewichtszunahme und eine daraus resultierende Reizung an der Achillessehne große Sorgen um die Karriere bereitet hatten. Als er sich zurückgekämpft und vor einer Woche schon auf das Comeback gefreut hatte, wurde er noch mal kurz krank. Umso bewundernswerter geriet seine Leistung. Er gewann den Zehnkampf mit 8481 Punkten und qualifizierte sich für Berlin, wo er weitere Reserven aktivieren will. Sein Fernziel ist gar Olympia 2020.

Genauso kämpferisch äußerte sich Schäfer, die nach ihrem Patzer in Götzis nun einen "Sicherheitswettkampf" absolvierte und umso verwunderter war, dass es trotzdem für 6549 Punkte gereicht hat. Auch die gebürtige Nordhessin hat in ihrer Karriere immer wieder schwere Rückschläge erlitten. So patzte sie bei der WM 2015 in Peking drei Mal im Weitsprung, was auch daran lag, dass ein halbes Jahr zuvor ihr Freund bei einem Unfall ums Leben gekommen war. Was manche Athleten ins Karriereende treiben würde, hat Schäfer zu noch besseren Leistungen motiviert. Seit 2014 hat sie sich immer gesteigert, 2016 wurde sie bei Olympia in Rio Fünfte, 2017 erreichte sie in Götzis ihre Bestleistung von 6836 Punkten und gewann später in London WM-Silber. Ihre weiteren Ziele lauten ab jetzt: "Den deutschen Rekord angreifen" (Sabine Braun, 6985 Punkte, 1992), "bei der EM in Berlin eine Medaille holen" - und "bei Olympia 2020 in Tokio den maximalen Erfolg abräumen".

Ratingen war eine wichtige Zwischenstation auf diesem Weg. Beim Kugelstoßen wirkte Schäfer noch unsicher (Götzis-Zwischenfall!), sie kam nur auf 13,53 Meter (Bestleistung 14,84) und wirkte fast erleichtert, dass alle Versuche gültig waren. Mehrkampf ist ein riskantes Geschäft. So gaben nun in Kai Kazmirek, Luca Wieland, Marvin Bollinger, Dennis Hutterer, Jan Ruhrmann und Maximilian Vollmer sechs deutsche Männer auf. Schäfer und Abele bekamen das mit, blieben selbst vorsichtig - und im Rennen. Beim Weitsprung am Sonntag kam Schäfer bloß auf 6,19 Meter (Bestleistung 6,57), aber immerhin im ersten von drei Versuchen. In dieser Disziplin war sie vor drei Jahren in Peking gescheitert, und sogar im vergangenen August in London, bei ihrem Silber-Coup, hatte sie bloß 6,20 Meter geschafft. Im Mehrkampf hängt alles stets am seidenen Faden.

Auch Abele ist mittlerweile widerstandsfähiger gegen solche Unwägbarkeiten, wie das Wochenende zeigte. Ratingen war ein Déjà-Vu für den Schwaben, der hier bereits 2007 und 2016 gewonnen und zwischenzeitlich immer wieder Rückschläge weggesteckt hatte. "Arthur zeigt eine der wichtigsten Tugenden des Mehrkampfs: nämlich niemals aufzugeben", schwelgte Bundestrainer Claus Marek. Auch wenn sie im Verband auch skeptisch sind, wie lange Abeles geschundener Körper dieses Spiel noch mitmachen wird.

Die Trainer werden nun wohl Abele (8481 Punkte), Kazmirek (8329) und den Ulmer Matthias Brugger (8304, beide in Götzis) nach Berlin schicken. Bei den Siebenkämpferinnen dürften es Schäfer (6549), Mareike Arndt (6169) und Lousia Grauvogel (6162, alle in Ratingen) sein. Die EM vor Heimpublikum verspricht starke deutsche Leistungen - aber vielleicht auch Dramen. Davor ist man beim Mehrkampf eben nie gefeit.