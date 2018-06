2. Juni 2018, 11:38 Uhr Leichtathletik Fernab der Bolt-Party

Christian Coleman ist derzeit einer der schnellsten Männer der Welt.

Er könnte das Vakuum in der Leichtathletik füllen, das nach dem Rücktritt von Usain Bolt entstanden ist.

Von Johannes Knuth

Christian Coleman stand in der zweiten Reihe, er reckte seinen kahlen Kopf in die Höhe, man konnte ihn gerade so erkennen. Die erste Reihe war halt schon prominent besetzt, man schießt nicht alle Tage ein Gruppenfoto mit dem Papst. Coleman konnte immerhin geltend machen, dass er das Treffen mit Franziskus bei den Machern des Diamond-League-Meetings in Rom angeregt hatte, er war einst auf einer katholischen High School in Georgia, USA, ausgebildet worden - und wenn er schon mal in der Heiligen Stadt weilte, warum sollten Coleman und ein paar Kollegen nicht auf dem Petersplatz vorbeischauen? "Eine tolle Erfahrung", sagte der 22-Jährige später. "Hoffentlich darf ich nächstes Jahr wiederkommen und ihn wieder treffen."

Viele der umstehenden Touristen hätten Coleman beim päpstlichen Fotoshooting wohl kaum identifizieren können. Ihn, der sich gerade in die erste Reihe drängelt über 100 Meter, traditionell die Bühne der Extrovertierten und Großmäuler. Die Hauptrolle ist derzeit ja unbesetzt, Usain Bolt hat sich zur Ruhe gesetzt, und im Jahr eins danach spürt man, wie schwer sich die Leichtathletik ohne ihren Frontmann tut. Viele Leistungen in der Diamond League sind prächtig, aber die Serie ist unübersichtlich, in den Tiefen des Bezahl-TV verschwunden. Und Coleman (der in Rom gegen Landsmann Ronny Baker verlor, 10,06 zu 9,93 Sekunden) ist vieles, nur keine Frontfigur wie der einstige Spaßsprinter aus Jamaika.

Andererseits: So eine Zäsur schafft ja Platz für Neues. Und Coleman hat schon einige Referenzen gesammelt. Seine Bestzeit liegt bei 9,82 Sekunden, bei der WM 2017 wurde er Zweiter vor Bolt und hinter Landsmann Justin Gatlin, der im Winter von neuen Dopingvorwürfen umschwirrt wurde. Coleman gewann derweil die Hallen-WM über 60 Meter und verbesserte Maurice Greenes Weltrekord auf 6,34 Sekunden. "Das war immer ein Kindheitstraum: Etwas zu schaffen, was niemand zuvor geschafft hat", sagte er. Das ist dann fast schon das Prickelndste, was man von Coleman zu hören bekommt. Fragerunden verfolgt er oft mit regungsloser Miene, die Schultern hochgezogen, die Worte dahingenuschelt, als habe ihm jemand die Lippen zusammengeklebt.

Coleman ist in vielerlei Hinsicht der Gegenentwurf zu Bolt, aber das muss nichts Schlechtes bedeuten. Bolt zog immer beides an, Licht und Zweifel, weil er einem Feld von Dopern schon mal mit offenem Schnürsenkel davonlief. Coleman ist selbstbewusst, aber er hütet sich davor, Gegner zu provozieren oder Fabeltaten zu versprechen - was nicht das Dümmste ist in einer Disziplin, die lange am Pharmamissbrauch litt.

"Was ich an meinem Sport mag ist der Wettstreit, in dem jeder eine Chance hat", sagte Coleman in Rom. Diesen Fokus auf die Duelle hatte die Leichtathletik lange vernachlässigt in ihrem fiebrigen Rekordstreben. Bolts Bestmarken seien "nicht wirklich ein Ziel, eher ein Traum", so Coleman. "Wenn ich mein Talent ausschöpfe, könnte ich in die Nähe kommen. Aber das Gefühl, ein Rennen zu gewinnen, wird mich immer motivieren. Alles andere ist Zugabe."

Anders als Bolt, der eine gute Party gerne einem guten Training vorzog, stellt Coleman vieles in den Dienst seines Sports. Er ist groß geworden im amerikanischen College-System an der Uni Tennessee, wird seit einer Weile von Tim Hall trainiert. Er suchte sich Gatlin als Mentor aus (der nach zwei Dopingsperren nicht in jeder Hinsicht zur Inspiration taugt, aber gut). Er wurde vor der WM 2017 Profi, kehrte danach kurz an die Uni zurück ("Ich trage weiter meine eigene Schultasche").

Die aktuelle Saison ist die erste volle als Profi, es ist ein neues, oft einsames Leben als Leichtathletik-Unternehmer; zuletzt wurde er von einer Oberschenkelverletzung gebremst. Und dann die ständigen Fragen nach Bolts Nachfolge. "Das kümmert mich nicht. Ich werde weiter hart arbeiten und sicherstellen, dass ich meine eigenen Spuren hinterlasse", sagte er in Rom. Das nächste interkontinentale Großereignis findet ohnehin erst 2019 statt, mit der WM in Doha.

Und eines hat Coleman dem Katholiken Bolt schon jetzt voraus: ein Foto mit dem Heiligen Vater.