Bei 21 Starts lief Laura Dahlmeier 17 Mal aufs Podest - sie krönt ihre Saison mit dem vorzeitigen Sieg des Gesamt-Weltcups.

Schon nach vier Jahren hat sie sich in der Weltspitze eingenistet.

Die Erfolge lohnen sich für die Biathletin auch finanziell.

Von Joachim Mölter

So viele Schießstände im Schnee gibt es nicht auf dieser Welt, mithin auch nicht so viele Orte, an denen man Biathlon-Weltcups ausrichten kann. Man kommt also immer an den gleichen Plätzen vorbei, und doch schaffen es einige Athleten, engere emotionale Beziehungen zu der ein oder anderen Sportstätte aufzubauen. Die Partenkirchnerin Laura Dahlmeier zum Beispiel verknüpft sicher schöne Erinnerungen mit Nove Mesto: In der tschechischen Stadt hatte sie 2011 bei den Junioren-Weltmeisterschaften ihren ersten internationalen Auftritt, dort kam sie 2013 zu ihrem ersten WM-Einsatz im Frauen-Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) und weitere zwei Jahre später zu ihrem ersten Weltcup-Sieg.

Auch mit Kontiolahti verbindet Dahlmeier viel: In der finnischen Gemeinde gewann sie 2015 ihre erste WM-Medaille (Silber in der Verfolgung) und wenige Tage später ihren ersten Titel (in der Frauen-Staffel). Und dort sicherte sie sich am Samstag auch ihren ersten Gewinn des Gesamtweltcups.

"Ich habe viel investiert und sehr, sehr viel trainiert. Ich habe immer an das große Ziel gedacht - und das war, irgendwann den Gesamtweltcup zu gewinnen. Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte Dahlmeier, die erst neulich fünf WM-Titel aus Hochfilzen in Österreich mitgenommen hat, eine ebenfalls traumhafte Ausbeute. Aber der Gewinn des Gesamtweltcups bedeutet ihr mindestens genauso viel. "Das macht den komplexesten Sportler aus, über eine ganze Saison konstant ganz vorne zu sein", erklärte Dahlmeier am Samstag und fügte hinzu: "Dass ich das jetzt mit 23 Jahren geschafft habe, ist echt beeindruckend."

Fest in der Weltspitze eingenistet

Das findet auch Magdalena Neuner, die als bislang letzte deutsche Biathletin die große Kristallkugel in Empfang nehmen durfte, 2012, bei ihrem Karriereende. "Was sie in diesem Jahr geleistet hat, ist unglaublich. Der Gesamtweltcup ist die Krönung einer herausragenden Saison", schwärmte die 30-Jährige, inzwischen Mutter zweier Kinder.

Wie fest sich Laura Dahlmeier nur vier Jahre nach ihrem Weltcup-Debüt in der Weltspitze eingenistet hat, ist tatsächlich verblüffend. Wie zu Beginn ihrer Karriere trifft sie weiterhin mehr als 90 Prozent ihrer Schüsse ins Ziel, liegend wie stehend, eine Spitzenquote. Inzwischen liefert sie aber auch immer häufiger die beste Laufzeit in der Loipe ab. Sicher schießen und schnell laufen, das ist eine Kombination, die schwer zu überbieten ist und erklärt, warum sie bei 17 ihrer 21 Starts in diesem Winter unter den ersten Drei landete.