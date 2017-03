28. März 2017, 23:04 Uhr Länderspiele Niederlande verliert auch gegen Italien









Feedback

Anzeige

Die Niederlande verliert erneut ein Länderspiel, 1:2 gegen Italien.

Auch Frankreich kassiert beim 0:2 gegen Spanien eine Heimniederlage.

Schweden dreht die Partie und gewinnt gegen Portugal.

Unter den Augen des als Bondscoach gehandelten Louis van Gaal hat die gebeutelte Fußball-Nationalmannschaft der Niederlande das Prestigeduell gegen Italien verloren. Zwei Tage nach der Entlassung von Danny Blind unterlag die Elftal unter Interimstrainer Fred Grim dem viermaligen Weltmeisters 1:2 (1:2) und hinterließ dabei ohne ihren auf der Tribüne sitzenden Kapitän Arjen Robben vom FC Bayern einmal mehr einen völlig verunsicherten Eindruck.

Drei Tage nach der bitteren 0:2-Pleite in der WM-Qualifikation in Bulgarien lief für die Gastgeber in der Amsterdam Arena zunächst alles nach Plan. Durch ein Eigentor von Alessio Romagnoli (10.) gingen die Hausherren gegen eine besserer B-Elf der Azzurri in Führung. Doch Éder (11.) glich im Gegenzug für Italien aus, ehe Leonardo Bonucci (32.) für den Pausenstand sorgte. Pech hatten die Gastgeber, als Buno Martins Indi in der 27. Minute per Kopf nur die Latte traf.

Spanien gewinnt in Frankreich

Auch Frankreich hat eine Niederlage hinnehmen müssen, und zwar erstmals seit dem verlorenen Finale der Heim-EM 2016 (0:1 n.V. gegen Portugal). Im Duell der Ex-Weltmeister mit Spanien unterlag die "Equipe tricolore" in Saint-Denis 0:2 (0:0). Spaniens Treffer erzielten die Joker David Silva (68., Foulelfmeter) und Gerard Deufoleu (77.).

Anzeige

Die Bundesliga-Akteure begleiteten nur Nebenrollen: Auf der Bank der Gastgeber musste Ousmane Dembele von Vizemeister Borussia Dortmund vier Tage nach Frankreichs 3:1-Sieg in der WM-Qualifikation in Luxemburg bis zehn Minuten vor dem Abpfiff auf seinen Einsatz warten. Der Münchner Kingsley Coman gehörte erst gar nicht zum Kader der Franzosen. Sein Klubkollege Thiago kam bei den Spaniern acht Minuten nach dem Seitenwechsel ins Spiel.

Schweden siegt bei Europameister Portugal

Dank eines Doppelpacks und eines Eigentors hat Schweden einen Zwei-Tore-Rückstand gegen Portugal noch aufgeholt und beim Fußball-Europameister gewonnen. Beim 3:2 (0:2)-Auswärtssieg erzielte der Portugiese Joao Cancelo das entscheidende Eigentor zugunsten der Schweden in der Nachspielzeit. Cristiano Ronaldo hatte Portugal in der 18. Minute in Führung gebracht. Es war bereits das 71. Tor im 139. Länderspiel für den Stürmer von Real Madrid. Per Eigentor erhöhte Andreas Granqvist noch vor der Pause auf 2:0 (34.). Viktor Claesson erzielte zunächst den Anschlusstreffer für Schweden (57.) und glich 19 Minuten später aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf dann Cancelo ins eigene Tor.

Die österreichische Nationalmannschaft hat vier Tage nach dem 2:0-Sieg gegen Moldau in der WM-Qualifikation in einem Testspiel den nächsten Erfolg verpasst. Die Alpenrepublik, bei der neun Profis aus deutschen Ligen in der Startelf standen, kam im Innsbrucker Tivoli nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Finnland hinaus. Der Ex-Bremer Marko Arnautovic schoss die Gastgeber nach der Pause mit 1:0 in Führung (62. Minute). Fredrik Jensen glich jedoch noch zum 1:1 für die Skandinavier aus (76.). Der Bremer Florian Grillitsch feierte sein Debüt im Trikot der Österreicher. Der 21-Jährige wurde nach der Pause für Kapitän und Bayern-Profi David Alaba eingewechselt. Österreich belegt in der WM-Qualifikations-Gruppe D Rang vier. Finnland ist in der Gruppe I abgeschlagen auf dem fünften Platz.