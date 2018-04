17. April 2018, 17:21 Uhr Kurioser Elfmeterpfiff in Mainz "Es gibt halt immer noch mal was Neues"

Im Abstiegsduell zwischen Mainz und Freiburg (2:0) beeinflusst ein kurioser Elfmeterpfiff das Spiel.

Schiedsrichter Guido Winkmann erläutert später die Regel, die der DFB abgeändert hat.

Von Tobias Schächter, Mainz

Christian Streich blieb Montagnacht wortkarg wie ein Eremit. Der Trainer des SC Freiburg will nicht mehr jener Christian Streich sein, der über Schiedsrichterentscheidungen gegen seine Mannschaft wie ein Rumpelstilzchen zetert. Jüngst in Schalke war das mal wieder so, und Streich wurde dafür hart kritisiert. Der 52-Jährige erklärte, nur noch Dinge zu thematisieren, die er beeinflussen könne - Schiedsrichterpfiffe fallen nicht in diese Kategorie.

In Mainz beeinflusste dann wieder eine kuriose Entscheidung den Lauf der Ereignisse bei der 0:2-Niederlage des SC. Streich aber sagte nur: "Ich sag nichts mehr dazu. Ich war nicht ruhig in Schalke. Deswegen bin ich jetzt ruhig. Ich habe mir vorgenommen, so etwas über mich und meine Mannschaft ergehen zu lassen."

Man merkte Streich an, dass es ihm schwerfiel, unkommentiert zu lassen, was ihn innerlich aufwühlte. Denn: Kurioser ist noch keine Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga mit einem Rückstand in die Halbzeit gegangen als der SC in Mainz.

Schiedsrichter Guido Winkmann hatte zur Pause gepfiffen, Fans gingen zu Bratwurst- und Bierständen, Freiburgs Spieler verschwanden in den Katakomben, die Mainzer sammelten sich am Spielfeldrand, um in die Kabine zu gehen. Doch dann bekam Winkmann ein Zeichen von Video-Assistentin Bibiana Steinhaus: Bei der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff hatte SC-Verteidiger Marc-Oliver Kempf den Ball im Strafraum nach einem Schuss des Mainzers Daniel Brosinski klar mit der Hand abgelenkt. Nach Ansicht der TV-Bilder entschied der Unparteiische: Elfmeter für Mainz! Winkmann ließ daher die Freiburger Spieler wieder auf den Platz holen.

"Einige hatten schon die Trikots aus, und machten das, was man halt so macht in der Halbzeit", erzählte Freiburgs Julian Schuster über diese seltsamen Minuten. Statt mit einem 0:0 trotteten die Freiburger sieben Minuten nach dem ersten Pausenpfiff schimpfend und mit einem 0:1- Rückstand in die Pause. Einen Nachschuss würden die Regeln in diesem speziellen Fall nicht mehr erlauben, hatte Winkmann dem Mainzer Elfmeterschützen Pablo de Blasis noch gesagt: Dem Argentinier war's egal, er verwandelte eiskalt (45.+7).