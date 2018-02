3. Februar 2018, 22:25 Uhr Kommentar Schwaches Schimmern

Die DFL entscheidet über die Übernahmepläne von Martin Kind in Hannover - und über die Zukunft der 50+1-Regel. Doch selbst bei einer Ablehnung ist es unwahrscheinlich, dass der Fußball deshalb fortan die Interessen der Fans wahrt.

Von Sebastian Fischer

Der "FC PlayFair!" ist ein eingetragener und ehrenwerter Verein. Es handelt sich um einen Zusammenschluss von Fußballfans, die laut Internetseite der Meinung sind, dass es beim Fußball weiterhin um Torchancen gehen müsse, "nicht um Renditechancen". Der Verein vertritt also durchaus eine unter kritischen Fußballfans verbreitete These. Die Berichte, wonach die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag entscheiden werde, dem Präsidenten Martin Kind nicht die Alleinherrschaft über den Bundesligisten Hannover 96 zu gewähren, nennt der Verein einen "Hoffnungsschimmer". Einen Hoffnungsschimmer, so ist das wohl zu verstehen, dass es demnächst wieder nur um Torchancen geht. Es ist ein schwaches Schimmern.

Hannover 96 ist ein eingetragener Verein. Nur ob dieser auch aller Ehren wert ist, das ist seit Monaten umstritten. Große Teile der Fans des Klubs protestieren bekanntlich dagegen, dass Präsident Kind den e.V. entmachten will, indem er plant, 51 Prozent der Anteile an der Hannover 96 Management GmbH aufzukaufen, welche die Stimmenmehrheit an der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA hält, dem Bundesliga-Team. Damit wäre die sogenannte 50+1-Regel aufgehoben, weshalb Kind eine Ausnahmeregelung von dieser beantragt hat. Die allerdings, so berichtet der Berliner Tagesspiegel, könnte ihm nach langem Abwägen nun verweigert werden, weil er 96 in den vergangenen 20 Jahren nicht "erheblich" unterstützt habe, wie es die DFB-Satzung für Ausnahmeregelungen von der 50+1-Regel vorsieht (die für Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim gelten). Abgesehen davon, dass es durchaus ironisch ist, dass dem Präsidenten Kind nun vorerst verweigert wird, mehr Kapital für seinen Verein zu generieren, weil er noch nicht genug Kapital investiert hat, stellt sich die Frage: Stünde bei dieser Entscheidung der DFL wirklich ein Kurswechsel bevor? Hin zu Fußballwerten, wie sie sich die Fans wünschen, weniger kommerzielle Interessen, mehr Mitbestimmung?

Die Antwort dürfte negativ ausfallen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hat jüngst auf dem DFL-Neujahrsempfang ein Bekenntnis zum Kommerz gefordert, Debatten über Fußball-Kultur (die Sängerin Helene Fischer, die in der Halbzeit des DFB-Pokalfinales sang, wird hier wohl ewig als Synonym herhalten müssen) als eher unsinnig abgetan und die internationale Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga als höchstes Gut beschworen. Sollte die DFL nun Kinds Antrag ablehnen, bedeutet es eher nicht, dass sie sich intensiv mit den Gedanken der protestierenden Fans im Stadion beschäftigt hat. Oder dass sie eine Regel, die dem Fußball ein wenig Demokratie und damit gesellschaftliche Legitimation versichert, nun über die Maßen zu schätzen weiß. Ein mögliches Folgeszenario ist ja, dass die DFL, wie die Bild-Zeitung bereits berichtet, die 50+1-Regel aufzuweichen plant. Ein anderes geht so: Kind klagt - und die als juristisch instabil geltende Regel fällt womöglich ganz in sich zusammen.

Es gibt weiterhin einige Trainer, Manager und Funktionäre in der Bundesliga, die sich für die Regel aussprechen, ein deutsches Alleinstellungsmerkmal im internationalen Fußball. Und es gibt das Beispiel des VfL Wolfsburg, der trotz Umgehung der 50+1-Regel durch die Liga stolpert, als würde er auch die 10+1-Regel umgehen, wonach eine Mannschaft aus zehn Feldspielern und einem Torwart besteht, die miteinander spielen. Aber niemand sollte sich allzu sehr wundern, wenn selbst Klubs wie der FC Augsburg im Hintergrund schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, nach dem Fall der 50+1-Regel mit Investoren zusammenzuarbeiten. Die Hoffnung, dass mit Hilfe frischen Geldes eine Tages wieder ein nachhaltiger Konkurrent des FC Bayern erwachsen könnte, treibt die Debatte weiter an.

Torchancen statt Renditechancen? Pierre-Emerick Aubameyang ist, ohne dass er es so intendiert hätte, in dieser Woche eine treffende Zustandsbeschreibung des Fußballs im Jahr 2018 gelungen. Nachdem er sich seinen Wechsel von Dortmund zum FC Arsenal erstreikt hatte, schrieb er auf Instagram: "Vielleicht war es nicht der beste Weg, für den ich mich entschieden habe, aber jeder weiß, dass Auba verrückt ist - und ja, ich bin ein verrückter Junge, hahahaha!" Vielleicht ist es nicht der beste Weg, für den sich der Fußball bald entscheiden wird, aber jeder weiß, dass der Fußball verrückt ist. Ha, ha, ha!