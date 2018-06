19. Juni 2018, 09:26 Uhr Kolumbien bei der Fußball-WM Achtung, Geheimfavorit

An diesem Dienstag um 14 Uhr startet Kolumbien in Saransk gegen Japan in die Fußball-WM.

Während die großen Fußballnationen reihenweise straucheln, wollen die Kolumbianer einen Lauf starten, der sie mindestens so weit führen soll wie 2014.

Ausgerechnet um Leistungsträger James Rodriguez vom FC Bayern gab es in den ersten WM-Tagen Aufregung.

Von Benedikt Warmbrunn , Kasan

Abends, wenn sich die Sonne in die Sümpfe rund um die Wolga hinabstürzt, kommen die Mücken. Wie Spione schwirren sie in kleinen, kompakten Schwärmen um ihre Opfer herum, sie scannen ihre Beine, ihre Arme, ihr Gesicht, ihre Augen. Sobald sie alles vermessen haben, stechen sie auch gerne zu und sammeln Blutproben. Erst wenn ihre Opfer aus dem Sumpfumland in ihre mondänen Unterkünfte geflüchtet sind, ziehen sich die Mücken zurück in ihre Büsche und an ihre Pfützen. Ihr Surren und Summen und Zischen bleibt jedoch. Vergesst die Kolumbianer nicht, surren und summen und zischen die Mücken, die Kolumbianer und ihr süßes, kolumbianisches Blut sind auch da.

30 Kilometer westlich von Kasan, der Hauptstadt der Republik Tatarstan, liegt das Dorf Swijaschsk. Dort ließ Iwan IV. - auch bekannt als der Schreckliche - im 16. Jahrhundert eine Festung errichten, als Basis für den letzten Krieg gegen das Khanat Kasan. Heute hat Swijaschsk 276 Einwohner, wer eine Dreiviertelstunde lang von Kasan mit dem Auto gekommen ist, merkt kaum, dass er gerade daran vorbeigefahren ist. Außerhalb von Swijaschsk kommt noch mehr Sumpfland, dort liegt das Ski Resort Kasan, Quartier der Nationalmannschaft Kolumbiens, die geheim halten will, dass auch sie an dieser WM teilnimmt.

Im Winter gibt es hier grüne, blaue und rote Pisten, insgesamt 2,8 Kilometer, auf einer beachtlichen Höhe von bis zu 160 Metern über Wolganull. In den Sommermonaten locken eine Schießanlage, ein Golfplatz mit neun Löchern und, versteckt hinter einem dürr begrasten Hügel, ein Fußballfeld.

An einem Nachmittag in der ersten WM-Woche, die Sonne lehnt sich dem Sumpfland entgegen, liegen 22 kolumbianische Nationalspieler auf dem Rasen, sie strecken die Beine in die Höhe, ziehen sie wieder heran, ein normales Aufwärmprogramm. Am Geländer drängen sich die Kamerateams, aufgeregt brüllen die Reporterinnen und Reporter in ihre Mikrofone hinein. James! Fehlt! Wieder!

An diesem Dienstag (14 Uhr) startet Kolumbien in Saransk gegen Japan ins Turnier, es ist die vorletzte Partie des ersten Spieltages. In der Abgeschiedenheit vor Kasan konnten die Kolumbianer beobachten, wie ein Favorit nach dem anderen strauchelte. Und während sie in den großen Fußballnationen über ihre eigenen Probleme nachdenken, wollen die Kolumbianer einen Lauf starten, der sie so weit führen soll wie bei der WM 2014, mindestens. Damals wurde Kolumbien erst im Viertelfinale von Gastgeber Brasilien gestoppt. Aus der Not heraus, wegen einer Verletzung von Torjäger Falcao, hatte Trainer José Pekerman ein System mit einer Spitze erdacht, das bis heute gilt. In Brasilien übernahm James die Rolle des Torjägers, mit sechs Treffern in fünf Partien wurde er Torschützenkönig. Und ausgerechnet um ihn gab es in den ersten WM-Tagen Aufregung.