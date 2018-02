27. Februar 2018, 11:29 Uhr Kingsley Coman beim FC Bayern Bayerns Gaspedal fällt aus

Bayern-Profi Kingsley Coman fehlt dem FC Bayern wochenlang mit einem Syndesmosebandriss.

Unter Trainer Jupp Heynckes hat sich Coman zu einem wichtigen Offensivspieler der Münchner entwickelt.

In der Bundesliga dürfte sein Ausfall verkraftbar sein - in der Champions League könnte das anders aussehen.

Von Jonas Beckenkamp

Natürlich ist so ein Syndesmoseband keine Achillesferse, wie ja auch ein linker Fuß nur schwerlich als rechter Fuß durchgeht, aber irgendwie hat es den FC Bayern mit dieser Diagnose schon sehr empfindlich erwischt. Kingsley Coman hat sich im Spiel gegen Hertha BSC (0:0) weh getan, er hat sich nach aktuellen Erkenntnissen aus dem Ärztestab der Münchner einen "Riss des Syndesmosebandes oberhalb des linken Sprunggelenks" zugezogen, weshalb noch am Montag eine Operation bei dem Franzosen nötig war.

Wenn Verletzungen so eine komplizierte Beschreibung tragen, klingt das häufig alarmierend - es geht dann um Wochen, Monate, in denen ein Fußballer zuschauen muss. Jedenfalls zu lang, um dazwischen noch schnell die Champions League zu gewinnen. Doch genau das wollen die Bayern und deshalb ist Comans wochenlanger Ausfall nun ein Riesenproblem. Sollte sich bewahrheiten, was die Klubverantwortlichen laut Sportbild befürchten, dann ist die Saison für den 21-Jährigen gelaufen.

Der FC Bayern erlebt damit eine Schwächung an seiner empfindlichsten Stelle: an der Achillesferse seiner offensiven Schöpfungskraft sozusagen, dem Eins gegen Eins, dem Dribbling - da, wo ein, zwei Aktionen ein Spiel umbiegen können. Passiert war die Sache nach Comans Einwechslung gegen Berlin, als er nach einem Ballverlust in der Rückwärtsbewegung an seinem Gegenspieler abprallte. "Er ist umgeknickt und hat große Probleme", hatte Bayern-Coach Jupp Heynckes noch am Samstag gesagt. Allerdings ging er da von einer Kapselverletzung am Sprunggelenk aus.

Heynckes ließ den humpelnden Flügelspieler nach der Szene auf dem Feld, um nach zwei weiteren Wechseln nicht in Unterzahl zu geraten. Überhaupt hatte Coman zuletzt äußerst häufig auf dem Feld gestanden, er kam in dieser Saison 21 Mal in der Bundesliga zum Einsatz, viermal im Pokal und sechsmal in der Champions League. Coman war das, was man gemeinhin als "Stammspieler" bezeichnet.

Seine Bedeutung für das Angriffsspiel der Bayern untermauerte auch die Tatsache, dass beim 5:0 gegen Besiktas in der Vorwoche nicht etwa Franck Ribéry, 33, oder Arjen Robben, 34, die Außenpositionen in der Startelf besetzten, sondern Coman. Beim Rekordmeister haben sie gemerkt, dass ihr effektivstes Gaspedal nicht mehr Ribérys oder Robbens alternde Dribbelfüße sind, sondern die jungen, frischen von Coman. Sie haben sicherlich die Zahlen vernommen, die findige Statistiker ausgebuddelt haben: Ligaweit wagen sich nur die Leipziger Keita und Bruma sowie der Dortmunder Pulisic öfter ins Duell Mann gegen Mann als Bayerns gelockter Franzose.