Aus dem Rahmenprogamm ins Rampenlicht: Boatercross ist die neue attraktive Disziplin im Kanuslalom.

Es geht richtig rabiat zur Sache. Wie beim Skicross fahren vier Kanuten gleichzeitig im Wildwasserkanal.

Der Augsburger Hannes Aigner will bei der Premiere eine Medaille gewinnen.

Von Matthias Schmid

Hannes Aigner hat es in diesem Jahr etwas ruhiger angehen lassen, er hat nicht jeden Tag verbissen in seinem Boot gesessen, um mit penetranter Akribie an seiner Wasserlage oder an seiner Paddeltechnik zu feilen. Er hat seinen Neoprenanzug auch mal gegen einen feinen Zwirn eingetauscht, um als Praktikant in das Innenleben eines Wirtschaftsunternehmens reinzuschnuppern. "Das war eine schöne Abwechslung", erzählt Aigner, als er in München auf einem Holzgeländer an der Isar-Floßlände Platz nimmt.

"Nur Paddeln füllt mich nicht aus", stellt er nüchtern fest. Als er das sagt, stößt er weißen Rauch aus, so kalt ist es an diesem Septembertag am Rande der deutschen Meisterschaften, trotzdem sitzt er barfüßig da. Normalerweise bestimmt das Kajakfahren seinen Alltag, auf mehr als 200 Reisetage kommt Aigner im Jahr. Alles ist darauf ausgerichtet, bei Olympischen Sommerspielen eine Medaille zu gewinnen. 2012 hat der Sportsoldat das schon mal geschafft, in London gewann der Augsburger Bronze im Einer. "Das soziale Umfeld kommt da meistens zu kurz", sagt der 28-Jährige. Freunde, Familie, Hobbies.

Bisher hat er das nicht bereut, doch je älter er werde, bekennt der dreimalige Team-Weltmeister, desto mehr denkt er über die Entbehrungen nach - und sie fallen ihm immer schwerer. Deshalb hat er sich nach Jahren der Hatz um den Globus, nach den Spielen in Rio de Janeiro, wo er als Vierter knapp eine Medaille verpasst hat, ein Übergangsjahr gegönnt. Der hohe Anspruch an sich selbst ist aber geblieben. Da trifft es sich ganz gut, dass ihm die neue Disziplin so liegt, die seit diesem Jahr auf dem Markt ist.

Canoe Slalom Extreme (CSLX) heißt sie. Weil das ein bisschen sperrig klingt, nennen Aigner und die anderen Athleten sie lieber Boatercross oder Slalom-Cross. Vier Kanuten springen von einer vier Meter hohen Rampe in den Wildwasserkanal und versuchen als Erster durchs Ziel zu paddeln. "Da geht es ziemlich rabiat zu", sagt Aigner. Chaotisch. Ihm gefällt das, der Körperkontakt, das Duell Mann gegen Mann. Die Kollisionen, Kenterungen und Überholmanöver. Spektakulär sieht das aus. "Man kann es mit Skicross vergleichen", fügt Aigner hinzu. Hindernisse erschweren den Weg ins Ziel, es gibt Engstellen, an denen es zu Staus kommt, Richtungstore und Kehrwasser, die gegen die Strömung angefahren werden müssen.

Lange Jahre war Slalom-Cross nur im Rahmenprogramm der Weltcup-Veranstaltungen zu sehen. Die Zuschauer waren begeistert und schauten sich die Rennen gerne an. Die Attraktion haben irgendwann auch die Funktionäre erkannt, seit dieser Saison gehört die neue Disziplin offiziell zum Weltcup-Kalender. Aigner entschied auf Anhieb gleich zwei Rennen für sich, deshalb hat er sich für die Weltmeisterschaft, die in dieser Woche im französischen Pau ausgetragen wird, einiges vorgenommen. "Ich will schon eine Medaille gewinnen", sagt Aigner unbescheiden.