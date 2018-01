2. Januar 2018, 10:05 Uhr Kamil Stoch bei der Vierschanzentournee Populärer als Lewandowski









Der Pole Kamil Stoch führt nach zwei Siegen aus zwei Springen die Gesamtwertung der Vierschanzentournee vor Richard Freitag an.

Bisher erlaubt er sich keinen Fehler. Auch der deutsche Bundestrainer Werner Schuster schwärmt von seinen Fähigkeiten.

In seinem Heimatland ist er sehr populär. Sein Trainer musste ihn im Sommer vor zu vielen Terminen schützen.

Von Matthias Schmid , Garmisch-Partenkirchen

Kamil Stoch legte den Blumenstrauß auf den Tisch neben sich und setzte sich auf einen Stuhl. Im Hintergrund wuselten Journalisten durchs Bild, ein polnischer Privatsender hatte die Liveschaltung mit dem Führenden der Vierschanzentournee nach dessen Sieg beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen kurzerhand ins Pressezelt verlegt, das auf den Tennisplätzen des ESV Werdenfels errichtet worden war. Ein Kameramann kniete vor Stoch, es war eine eher schmucklose Kulisse für ein Interview mit einem der bekanntesten Sportler des Landes.

Der 30-Jährige ist in Polen ein Nationalheld, noch berühmter und beliebter als Fußballer Robert Lewandowski vom FC Bayern. Skispringen ist in Polen ein Sport, der die Massen anzieht wie der Schlussverkauf die Schnäppchenjäger.

"Kamil springt im Moment sehr, sehr stark"

Dieses Phänomen sah man schon kurz nach der Siegerehrung im Olympiastadion von Garmisch-Partenkirchen, fast eine halbe Stunde stand Stoch in der Kälte und kritzelte seinen Namen auf alles, was ihm entgegengestreckt wurde. Die Fans in Polen hatten den langen Weg nach Oberbayern auf sich genommen, um ihren Helden springen zu sehen. "Ich kann leider nicht alle zufriedenstellen", sagte Stoch danach fast entschuldigend, "aber zumindest einigen von ihnen kann ich ihre Wünsche erfüllen." Ein Selfie mit Stoch ist viel wert. Und die Zuneigung der Fans dürfte noch weiter steigen, sollte der Sportler aus Zakopane auch die beiden kommenden Springen der Vierschanzentournee am Donnerstag in Innsbruck und am Samstag in Bischofshofen gewinnen. Er könnte nach Sven Hannawald erst der zweite Springer in der Historie werden, dem dieses Kunststück eines Grand Slams gelingt.

"Ich will versuchen, das zu verhindern", sagte Richard Freitag im Zielraum. Der Deutsche musste sich in Garmisch-Partenkirchen wie schon zuvor in Oberstdorf mit dem zweiten Platz hinter Stoch zufriedengeben. Der Pole war wieder einen Tick stabiler, immun gegen Regen und böige Winde, als es darauf ankam. Es war wieder ein Wettkampf auf hohem technischen Niveau. "Niemand aber ist unschlagbar", betonte Freitag und machte sich selbst ein bisschen Mut. Umgerechnet sechseinhalb Meter Rückstand hat er auf Stoch in der Gesamtwertung der Tournee. Mit den verbleibenden vier Sprüngen ist das aufzuholen. "Aber Kamil springt im Moment sehr, sehr stark", gab Freitag zu, "er lässt mir keinen Raum für Fehler."

Auch der deutsche Bundestrainer Werner Schuster hört sich wie einer dieser polnischen Fans an, die die rot-weißen Fahnen im Zielraum schwenken und sich die Nationalfarben auf die Wangen malen, wenn er über Stoch spricht. Ein Ausnahmekönner sei das, sagte er schwärmerisch, ein Perfektionist, der schon alles gewonnen hat, was es im Skispringen zu gewinnen gibt. Doppel-Olympiasieger ist er, Weltmeister im Einzel und im Team, Gesamtweltcupsieger und im vergangenen Jahr hat er die Vierschanzentournee für sich entschieden. Kurzum: "Er ist ein gnadenloser Killer", sagt Schuster. Es ist das größte Kompliment, das ein Trainer aussprechen kann. Stoch hat die seltene Fähigkeit, die vor allem den großen Sportlern zueigen ist, Sportlern wie Roger Federer oder Marcel Hirscher, er ist dann am stärksten, wenn es um etwas geht, wenn große Titel vergeben werden.