Zum vierten Mal wird Jupp Heynckes Trainer beim FC Bayern.

Er sprang in München immer wieder als Nothelfer ein. Er ist der einzige Triple-Gewinner der Vereinsgeschichte und ein guter Freund von Uli Hoeneß.

Die Ewartungen an ihn sind nun klar: Den Riss, der durch die Mannschaft geht, zu kitten.

Von Lisa Sonnabend

Es gibt viele Bilder aus der gemeinsamen Zeit, die in Erinnerung geblieben sind. Zum Beispiel diese: Im Mai 2013 lädt Jupp Heynckes die Spieler des FC Bayern auf seinen Bauernhof in der Nähe von Mönchengladbach ein, Bastian Schweinsteiger tollt mit Cando, dem Schäferhund des Trainers, durch den Garten. Es wird gelacht, es gibt rheinischen Sauerbraten, sogar einen Schluck Wein für die Profis. Wenige Tage später gewinnt der FC Bayern das Champions-League-Finale in Wembley, in der Woche danach auch noch das Pokalfinale und damit das Triple. Die Spieler werfen ihren 68-jährigen Trainer in die Luft, als wäre er ein Kleinkind, das Geburtstag feiert.

Es ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte, es ist der Moment, in dem Heynckes die größte Freude an seinem Beruf verspürt. Doch die Münchner haben ausgerechnet jetzt keine Verwendung mehr für ihn, da sie bereits Monate zuvor Pep Guardiola verpflichtet haben. Heynckes zieht sich zurück, schneidet die Blumen in seinem Garten, macht lange Spaziergänge mit Cando, füttert die Fische im Teich. Auch den Koi-Karpfen, den ihm die Bayern-Spieler zum Abschied geschenkt haben. Heynckes taufte ihn Philippo. Nach Philipp Lahm, seinem Kapitän.

Vier Jahre und vier Monate ist das her - und nun ist bekannt: Die Beziehung zwischen Jupp Heynckes und dem FC Bayern, die immer eine ganz besondere war, lebt noch einmal auf. Der Rheinischen Post hat er jetzt selbst bestätigt, dass es Gespräche gebe, dass er sich mit Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihadmidzic getroffen habe. Sie hätten ihn gebeten, das Amt bis zum Sommer 2018 zu übernehmen. Es sei noch nichts klar, sagt Heynckes, er müsse erstmal die Lage analysieren. Klar sei nur, dass er trotz seines Alters - Heynckes wird im Mai 73 - "topfit" für die Aufgabe sei.

Die Erwartungen an Heynckes sind klar. Ein erneutes Triple? Niemand würde ernsthaft so ein Ziel ausgeben. Der gelernte Stuckateur soll vielmehr zunächst den Riss wieder kitten, der durch die Mannschaft gegangen ist.

Es geht ihm nicht nur um die Leistung eines Profis, sondern um den Menschen

Vor allem in seinen späten Jahren gab wohl keinen Trainer im Profifußball, der so empathisch arbeitet wie Heynckes. In der Triple-Saison schlich er meist lange vor Trainingsbeginn durch die Gemeinschaftsräume an der Säbener Straße. Er nahm sich Zeit, plauderte mit den Fußballern, zog sie auch mal auf, so hat er es einmal selbst erzählt. Heynckes geht es nicht nur um die Leistung eines Profis, es geht ihm immer auch um den Menschen dahinter. Es gab eine Zeit, da war Sturheit ein prägender Charakterzug von ihm, später wandelte er sich, und irgendwann verlor eigentlich kein Spieler ein schlechtes Wort mehr über ihn verloren.

Doch den Erfolg des Trainers Heynckes nur auf seine Menschlichkeit zu reduzieren, greift zu kurz. Er ist detailbesessen, tüftelt vor Spielen lange an der Aufstellung, kann sich in Taktikdiskussionen verlieren. Fast 24 Stunden würde er sich mit Fußball beschäftigen, berichtete seine Ehefrau Iris einmal, die seit 1967 mit ihm verheiratet ist. Nur für das gemeinsame Abendessen habe er seine Arbeit kurz unterbrochen.