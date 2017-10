9. Oktober 2017, 08:26 Uhr Jupp Heynckes beim FC Bayern Nächstes Kapitel einer On-off-Beziehung









An diesem Montag kehrt Jupp Heynckes zum FC Bayern zurück. Die Geschichte von Verein und Trainer ist geprägt durch Titel, einen TV-Auftritt - und ein spät erfülltes Versprechen.

Von Christof Kneer und Benedikt Warmbrunn

Jupp Heynckes, 72, wird an diesem Montag sein erstes Training beim FC Bayern leiten - das erste Training seiner vierten Amtszeit, um genau zu sein. Zwischen dem ersten Training der vierten Amtszeit und dem ersten Training der ersten Amtszeit liegen rund 30 Jahre, in denen sich in Deutschland und dem deutschen Fußball doch das eine oder andere verändert hat (Karriereende Lothar Matthäus, Einführung der Rückpassregel, Wiedervereinigung) - außer natürlich, dass Uli Hoeneß immer noch Boss des FC Bayern ist (ja okay, er hieß früher mal Manager und war offiziell operativ tätig; heute ist er Präsident und Aufsichtsratschef und ist inoffiziell operativ tätig). Und noch etwas hatte über die Jahrzehnte Bestand: die enge Freundschaft zwischen Hoeneß und Heynckes - und die On-off-Beziehung zwischen Heynckes und dem FC Bayern. Ein erschütternder, rührender, aber ganz bestimmt nicht lückenloser Überblick:

1987 - 1991

Darum kommt Heynckes: Jupp Heynckes, 42, macht einen Witz, als er sich im Juli 1987 in München vorstellt. In Mönchengladbach habe er sich nach Titelgewinnen immer eine Zigarette genehmigt, sagt Heynckes, aber jetzt sei er schon "seit acht Jahren Abstinenzler". Er hoffe, dass er in München künftig "öfter die Gelegenheit habe, sich eine Zigarette anzustecken".

Seine erste Aufstellung: Supercup, 2:1 gegen den Hamburger SV: Aumann - Pflügler, Eder, Winklhofer, Brehme (ab 46. Flick) - Dorfner, Matthäus, Nachtweih - Rummenigge, Wegmann, Wohlfarth.

Seine Bilanz: Seinen ersten Bayern-Job übernimmt Heynckes unter keineswegs günstigen Bedingungen: Es gibt nicht viel zu verbessern. Unter Udo Lattek sind die Bayern gerade dreimal nacheinander Meister geworden, worauf Lattek im Mai 1987 den Zuschauern im Olympiastadion seine Hose zuwirft und in Unterwäsche feiert.

In seiner ersten Saison führt Heynckes die Bayern auf Platz zwei, was zu entschuldigen ist, weil auf Platz eins Werder Bremen mit dem ebenfalls unvergleichlichen Otto Rehhagel rangiert. Nach der Saison wechseln Lothar Matthäus und Andreas Brehme nach Italien, worauf Jupp Heynckes erneut ein Witz unterläuft. Man habe "dem Busfahrer Rudi Egerer und dem Platzwart Berti Eichhorn Dreijahres-Verträge gegeben, damit die nicht auch von italienischen Klubs geholt werden".

Dieser Erfolg geht in Heynckes' großer Trainerbiografie etwas unter: Es gelingt ihm, Busfahrer und Platzwart in München zu halten.

In den nächsten beiden Jahren wird Heynckes, 44 und 45, mit dem FC Bayern jeweils Meister, wobei er keinerlei Hosen ins Publikum wirft. "Und ich verspreche Euch: Nächstes Jahr holen wir den Europapokal", ruft er bei der Meisterfeier 1990 den Menschen auf dem Marienplatz zu.

Denkwürdiger Moment: Unvergessen der Auftritt im Sportstudio vom 20. Mai 1989: Christoph Daum, der sehr junge Trainer des Titelkonkurrenten 1. FC Köln, duelliert sich feurig mit dem jungen Münchner Manager Uli Hoeneß, neben dran sitzt Trainer Heynckes, um den es eigentlich geht.

Hoeneß zu Daum: "Du hast gesagt, Jupp Heynckes könne auch Werbung für Schlaftabletten machen."

Daum: "Richtig."

Hoeneß: "Du hast gesagt, die Wetterkarte ist interessanter als ein Gespräch mit Jupp Heynckes."

Daum: "Richtig. Dazu stehe ich, das sind die Dinge, die ich sage."

Zuvor hatte Daum übrigens auch noch was über durchblutete Hirnwindungen gesagt, und gestritten wird nun darüber, ob das eine Beleidigung gewesen sei oder nur eine Anspielung auf die gelegentlich auftretende Kopfesröte von Jupp Heynckes.

Jedenfalls: Das anschließende Spitzenspiel in Köln gewinnen die Bayern mit 3:1, durch drei Tore von Roland Wohlfarth.

Den Europapokal gewinnt Heynckes 1991 trotz Versprechen nicht, Bayern scheitert im Halbfinale an Roter Stern Belgrad (Eigentor Augenthaler). Nach dem 12. Spieltag der Saison 1991/92 wird Heynckes nach einem 1:4 gegen die Stuttgarter Kickers entlassen, Bayern ist Tabellenzwölfter. "Wir haben geheult wie die Schlosshunde", sagt Hoeneß später und nennt die Entlassung "die größte Fehlentscheidung meiner Karriere" (das war vor der Verpflichtung von Jürgen Klinsmann).

Sonstiges: Drei Wochen nach Heynckes' Amtsantritt im Juli 1987 wird Julian Nagelsmann in Landsberg am Lech geboren. Thomas Tuchel ist Jugendspieler beim TSV Krumbach und später beim FC Augsburg.

1991 - 2009

Jupp Heynckes, 46 bis 64, trainiert Athletic Bilbao, Eintracht Frankfurt, CD Teneriffa, Real Madrid, Benfica Lissabon, noch mal Athletic Bilbao, Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Den Europapokal gewinnt er nun tatsächlich, allerdings mit Real Madrid. Uli Hoeneß bleibt sein Freund.

Als sie ihn 1998 bei Real entlassen, spricht Heynckes erstmals von Rente. Fast erleichtert sagt er: "Ich möchte mal wieder die Tagesschau konzentriert sehen." 1999, bei Benfica Lissabon, sagt er: "Mein Wunsch ist es, meine Karriere hier zu beenden." Und 2000, als Coach in Bilbao: "Ich bin in meiner Karriere 16 Mal umgezogen. Es reicht: Hier will ich in Rente gehen."

Sonstiges: Thomas Tuchel wird Fußballprofi bei den Stuttgarter Kickers und beim SSV Ulm 1846, dann verletzt er sich und wird Jugendtrainer. Julian Nagelsmann wird erwachsen. Dann verletzt er sich und wird ebenfalls Jugendtrainer.