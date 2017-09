9. September 2017, 14:56 Uhr Julian Nagelsmann Was, wenn er nur Elfter wird?









Feedback

Anzeige

Es ist das offenste Geheimnis der Welt, dass der FC Bayern begehrliche Blicke auf Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann geworfen hat.

Ob die Klubs tatsächlich mal über die Zukunft von Nagelsmann verhandeln, muss sich in der aktuellen Saison erweisen.

Der Wunderbube hat erstmals in seiner Karriere jenen Zustand erreicht, in dem er verhindern muss, dass Erfolg zum Problem wird.

Von Christof Kneer

Julian Nagelsmann hat einen Lieblingstag. Klar, er mag auch das Wochenende, zumindest, wenn er mit seiner Mannschaft gewonnen hat, aber es gibt auch einen Tag, den er unabhängig vom Ergebnis lieb hat. Der Donnerstag macht was mit Julian Nagelsmann, für diesen Tag kann er besondere Gefühle entwickeln: Das Spiel am Wochenende ist dann nicht mehr fern, aber es ist auch noch weit genug weg, um noch mal einen herrlichen Trainingstag einzulegen.

Donnerstags setzt Nagelsmann noch mal neue Reize, und er lässt hinter verschlossensten Türen jenen Plan einstudieren, den er für den nächsten Gegner entworfen hat. Er sei ein Trainer, "der gerne und viel und vor allem viel inhaltlich trainiert", sagt Nagelsmann. Er zählt sich nicht zu jenen Coaches, die das Standardprogramm runterlaufen lassen und ansonsten die verschworene Gemeinschaft betonen. Nagelsmann trainiert Inhalt, detailliert und gegnerspezifisch. Und halt: donnerstags.

Am kommenden Donnerstag wird Julian Nagelsmann überhaupt nicht trainieren, am Abend kommt Sporting Braga zum ersten Europa-League-Spiel in der Hoffenheimer Klubgeschichte. Zwei Wochen darauf wird Nagelsmann donnerstags wieder nicht trainieren, da spielt er mit seiner TSG in Rasgrad/Bulgarien. Drei Donnerstage später muss das Training aus einleuchtendem Grund schon wieder entfallen: Abends steigt das Spiel gegen den türkischen Klub Basaksehir.

Das offenste Geheimnis der Welt

Anzeige

Nagelsmann, 30, ist seit anderthalb Jahren Trainer in der Bundesliga, und er hat bisher drei verschiedene Aggregatzustände kennengelernt: erfolgreich, sehr erfolgreich und sehr, sehr erfolgreich. In diesen anderthalb Jahren hat es der junge Mann geschafft, gleich zwei Geschichten zu erzählen: Verehrt wird er einerseits als role model für all die jungen Trainer, die aus den Jugend-Internaten stammen und nun die Liga rocken. Und es ist andererseits das offenste Geheimnis der Welt, dass auch der FC Bayern begehrliche Blicke auf diesen Trainer geworfen hat. Dass er ein Haus im Münchner Umland zu bauen gedenke, verschweigt der junge Herr Nagelsmann keineswegs, aber er stammt ja selbst aus Bayern und seine Frau aus München, also was wollen die Leute?

Das kann Julian Nagelsmann gut: den Leuten klar machen, dass sie sich wieder abregen sollen, alles easy, er ist Trainer in Hoffenheim. Und gleichzeitig auf ebenso selbstbewusste wie legitime Weise andeuten, dass ihn der Job schon mal interessieren würde, da unten in München.

Aber nun muss Nagelsmann erst mal Donnerstage ohne Training überstehen. Er hat erstmals in seiner Karriere jenen Zustand erreicht, in dem er verhindern muss, dass Erfolg zum Problem wird. Er hat eine robuste, taktisch gebildete Elf, aber sie ist nicht so grandios besetzt, dass sie zwingend wieder Vierter wird, und viel und gründlich trainieren kann der Inhaltstrainer zurzeit ja auch nicht. Nagelsmann weiß, welche Rolle die neue Saison auch für seine eigene Karriere spielt: Zwar könnten sich die doch eher routinierten Funktionsträger in München zurzeit gut vorstellen, diesem Rookie ihre Bank anzuvertrauen - aber traditionell favorisieren die Bayern ja Trainer, die schon mehrere Champions-League-Anstecker am Revers tragen. Und nun ist Nagelsmann mit seiner TSG in der Champions-League-Qualifikation ausgeschieden, er hat nichts vercoacht und keinen Unfug angestellt, aber: Ausgeschieden ist halt ausgeschieden.