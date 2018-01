6. Januar 2018, 22:02 Uhr Julia Görges Weiter unwiderstehlich









Julia Görges erreicht in Neuseeland das Endspiel. Dafür bringt sie beim Turnier in Auckland das seltene Kunststück fertig, innerhalb eines Tages zwei Partien zu gewinnen. Für die 29-Jährige ist es die dritte Endspiel-Teilnahme in Serie.

Auch eine zweitägige Regenpause hat Julia Görges (Bad Oldesloe) nicht aus dem Tritt gebracht: Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin hat beim Turnier in Auckland/Neuseeland nach langer Wartezeit und einer Doppelschicht am Samstag das Finale erreicht. Im Halbfinale besiegte die Weltranglisten-14. Hsieh Su-Wei aus Taiwan mit 6:1, 6:4. Im Endspiel trifft die Nummer zwei der Setzliste nun auf die an Position eins geführte Dänin Caroline Wozniacki. Nur wenige Stunden vor ihrem Halbfinale hatte Görges in der Runde der letzten Acht die Slowenin Polona Hercog 6:4, 6:4 geschlagen. Wegen starken Regens waren am Donnerstag sowie am Freitag alle Partien abgesagt und auf Samstag verschoben worden. Für Görges war es nach den Turniersiegen in Moskau und bei der B-WM im chinesischen Zhuhai im Oktober und November zum Abschluss der Saison 2017 der 13. Sieg in Serie.