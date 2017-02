21. Februar 2017, 17:04 Uhr Jugend des FC Bayern Gerland wird Bayern-Nachwuchschef









Feedback

Anzeige

Hermann Gerland, derzeit Assistent von Carlo Ancelotti, soll nach SZ-Informationen sportlicher Leiter des neuen Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern werden.

Zuletzt waren viele bekannte Namen für den Posten gehandelt worden.

Eine Zukunft des aktuellen Jugendleiters und U23-Trainers Heiko Vogel beim FC Bayern ist damit sehr fraglich.

Von Ralf Tögel

Der FC Bayern hat einen Chef für sein neues Nachwuchsleistungszentrum gefunden - und setzt dabei mal wieder auf eine interne Lösung: Hermann Gerland soll nach SZ-Informationen sportlicher Leiter der neuen Kaderschmiede im Münchner Norden werden. Für den administrativen Bereich wurde bereits Jochen Sauer, 44, von RB Salzburg verpflichtet.

Der 62-jährige Gerland bekommt damit einen der begehrtesten Jobs im Fußball-Nachwuchsbereich, für den zuletzt viele bekannte Namen gehandelt wurden: von den ehemaligen Bayern-Profis Jens Jeremies, Willy Sagnol und Hasan Salihamidzic über die Nachwuchs-Experten Ernst Tanner (Salzburg; früher 1860) oder Peter Knäbel (HSV).

Was wird aus Jugendleiter und U23-Coach Heiko Vogel?

Gerland ist mit der FCB-Nachwuchsabteilung bestens vertraut, er trainierte jahrelang die Reserve des Rekordmeisters. Eine Zukunft des aktuellen Jugendleiters und U23-Trainers Heiko Vogel beim FC Bayern ist damit sehr fraglich.

Anzeige

Wie lange Gerland, der aktuell Co-Trainer von Carlo Anchelotti bei den Profis ist, im Amt bleibt, dürfte auch vom neuen Sportdirektor abhängen - der noch gefunden werden muss. Anwärter ist bekanntlich Gladbach-Manager Max Eberl. Der hat in den Neunzigern beim FC Bayern II gespielt - unter dem Trainer Hermann Gerland.

Auch an anderer Stelle gibt es offenbar Neuerungen beim FC Bayern. Wie die Bild-Zeitung berichtet, will der FC Liverpool den Münchner Fitness-Coach Andreas Schlumberger verpflichtet. Der hatte bereits in Dortmund mit dem aktuellen Liverpool-Coach Jürgen Klopp gearbeitet, will dem Bericht zufolge seinen Vertrag aber erfüllen. Derweil soll Giovannia Mauri neuer Leiter des Fitness-Bereiches sein. Sein Vorgänger Holger Broich sei degradiert worden und kümmere sich nun um die Auswertung der GPS-Daten, heißt es.