24. März 2017, 12:48 Uhr Jürgen Brähmer Wie der Problemboxer das Feingefühl entdeckt









Feedback

Anzeige

Tyron Zeuge boxt am Samstag um den letzten verbliebenen WM-Gürtel, den Deutschland noch hat. Gegen den Nigerianer Isaac Ekpo geht es um die Titelverteidigung in der WBA.

Sein Trainer ist Jürgen Brähmer, der in seiner neuen Rolle als Betreuer eine zuvor unentdeckte Leidenschaft gefunden hat.

Zwei Mal saß Brähmer im Gefängnis, nun hat er einen beeindruckenden Lebenswandel vollzogen und klare Vorstellungen von der Zukunft seines Sports.

Von Saskia Aleythe

Starre Wege waren nie eine Sache von Jürgen Brähmer, und wenn er sein Training mit dem Boxer Tyron Zeuge erklärt, dann blickt er auch über das Sportliche hinaus. 1,79 Meter groß ist Zeuge, mit 24 Jahren darf man freilich von ausgewachsen sprechen, doch sein Trainer Brähmer hat Veränderungen erkannt. "Er wächst mit seinen Aufgaben", sagt er; zwölf Wochen war der Supermittelgewichtler nun zur Kampfvorbereitung in Schwerin, getrennt von seiner Neuköllner Heimat. "Für das Training ist das vielleicht besser und für ihn persönlich auch", findet Brähmer, "einfach, um erwachsener zu werden." Und die Vielfalt an Wegen, die man betreten kann - wer würde sie besser kennen als er?

Es gab mehrere Momente im Leben von Jürgen Brähmer, 38, in denen sein Umfeld den Glauben an ihn verloren hatte, an seine Karriere als Boxer, an einen ordentlichen Lebensweg, an eine Zukunft. Aus dem hoch veranlagten Sportler wurde ein Problemboxer, der die Bösen-Buben-Bilder lieferte, die der Sport lange pflegte. Es ist eine feine Pointe, dass ausgerechnet er nun am Samstagabend in Potsdam an der Ringecke steht, in gewichtiger Mission: Nur noch einen Box-Weltmeister hat Deutschland im Moment, eben jenen Tyron Zeuge, der gegen den Nigerianer Isaac Ekpo zur Titelverteidigung um den WBA-Gürtel antritt. Für Brähmer ist diese Aufgabe eine Belohnung, ein Zeichen: Auch er ist in den vergangenen Jahren gewachsen.

Der Familienvater hat sich geändert

Karriereende, das ist ein Wort, das Brähmer immer wieder einholte, wenn die persönlichen Tiefpunkte seinen Aufstieg blockierten. 23 Jahre ist es her, dass er zum Boxen fand, als 15-jähriger schüchterner Junge aus Stralsund wurde er von seinem späteren Trainer Michael Timm ans Sportinternat in Schwerin gelotst, von Beobachtern als riesiges Talent geadelt, von falschen Freunden und privaten Problemen vom Weg abgebracht. Gefährliche Körperverletzung, Fahrerflucht und weitere Delikte führten ihn zwei Mal hinter Gitter, 2011 entkam er einer dritten Haftstrafe erst durch ein Berufungsverfahren. Heute ist er Familienvater, seit einem Jahr Boxer und Trainer in Doppelfunktion. Dass es so positiv gekommen ist, wundert Brähmer manchmal selbst. "Als Familienvater habe ich eine Verantwortung, die ich so früher nie hatte", sagt er, "den neuen Herausforderungen habe ich mich gestellt und bin nun sehr glücklich."

Anzeige

Dass er in seiner neuen Rolle als Trainer voll aufgeht, merkt man schnell. "Einen Trainingsplan zu erstellen, ist die eine Sache", sagt er, "aber dann gibt es noch eine, die nicht einfach ist: Man muss einfühlsam sein, um zu sehen: Wie fühlt sich der Sportler gerade? Da muss man variabel sein und kreativ." Er will seinen Boxern mehr bieten, als sie nur zu drillen. "Viele Talente sind früher verbrannt worden, durch zu starre Trainingskonzepte", sagt Brähmer, "du kannst nicht alle durch die gleiche Maschine laufen lassen." An seiner eigenen Trainer-Arbeit hat er einen Reiz entdeckt: "Wenn du Leute entwickeln kannst und sie deine eigenen Ideen umsetzen, ist das ein toller Moment."