20. September 2017, 09:56 Uhr James beim FC Bayern Der WM-Schützenkönig dreht endlich auf









James Rodríguez zeigt sein erstes gutes Spiel für den FC Bayern.

Mit ihm wirkt die Offensive plötzlich viel weniger ausrechenbar.

Von Christopher Gerards , Gelsenkirchen

Am Ende war es ein Bild, das dieses Spiel vom Dienstagabend am besten einordnete. Mats Hummel kam vor, Thiago sah man, Arturo Vidal, Franck Ribéry, auch Jérôme Boateng zeigte sich. Leider nicht mehr aufs Bild geschafft hatten es Manuel Neuer, Arjen Robben und David Alaba, dabei hätten sie sich einen Platz verdient gehabt. Das Bild zeigte die Ersatzbank des FC Bayern, und all diese hochverdienten Nationalspieler waren entweder verletzt (Neuer, Robben, Alaba) oder von Trainer Carlo Ancelotti einfach nicht aufgestellt worden.

Niemand hat die genaue Lautstärke des Raunens erfasst, als der FC Bayern kurz vor dem Anpfiff seine Aufstellung für das ja doch recht wichtige Bundesligaspiel gegen Schalke 04 publik machte; aber es wird nach Lage der Dinge einige Dutzend Dezibel laut gewesen sein. Carlo Ancelotti weiß, welche Debatten gerade durch die Republik schwirren (Keine Taktik! Mangelndes Vertrauen mancher Spieler in den Trainer!), er weiß, wie gern Franck Ribéry auf Ersatzbänken Platz nimmt (gar nicht gern), und er weiß auch, dass sich just am Montag zwei der wichtigsten Spieler verletzt (Neuer) oder verschnupft (Robben) abgemeldet haben.

Einst war James der WM-Torschützenkönig

Aber er hat sich das wirklich getraut: Er hat eine Aufstellung gewählt, für die das Wort "mutig" eine rechtschaffene Untertreibung ist; eine Aufstellung die ihm, je nach Ergebnis, heftig auf die Füße hätte fallen können. Und am Ende muss man sagen: Das alles war vielleicht gar keine so schlechte Idee, womöglich war es nicht mal allzu riskant. Auf dem Platz stand ja immer noch James Rodríguez.

3:0 gewann der FC Bayern am Dienstagabend bei Schalke 04, es war eine Art Beweisführungstermin, dass die Mannschaft nach den anstrengenden ersten Wochen der Saison langsam aufhört zu ruckeln und zu rumpeln, selbst wenn die meisten Stammspieler nur zuschauen. Und es war zugleich eine gute Erinnerung daran, warum der FC Bayern diesen Kolumbianer namens James für 13 Millionen Euro von Real Madrid ausgeliehen hat.

Es gehe darum, "dass man die Spieler dort positioniert, wo sie der Mannschaft am meisten bringen", hat Thomas Müller hinterher gesagt, und im Falle von James war die geeignete Position jene, dass er gegen Schalke überhaupt spielte. Kurz zur Erinnerung: In einer fernen Zeit hatte der Kolumbianer es zum WM-Torschützenkönig gebracht, aber nach seinen ersten Wochen beim FC Bayern schien das eine ähnlich glaubwürdige Legende zu sein wie die von Wilhelm Tell oder Atlantis. James galt als Spieler, der dem FC Bayern zwar einige neue Instagram-Follower bringt; aber er galt auch als Spieler, der auf einem guten Weg war, als Fehleinkauf durchzugehen. Nicht besonders schnell, keine hohe Meinung von Defensivaufgaben und jemand, der sich zuletzt vermutlich nicht ausschließlich von gemischtem Salat mit Hühnerbruststreifen ernährt hat - das waren die ersten Eindrücke, die er in München hinterließ.

Zwei Mal hatte er vor dem Dienstag erst in Pflichtspielen für den FC Bayern gespielt, auch weil er den Saisonbeginn wegen einer Sache am Oberschenkel verpasst hatte. Und wenn es eine Szene gab, an die man sich erinnerte, dann eine aus dem Champions-League-Spiel gegen Anderlecht: Wie er an der Seitenlinie einen Ball auf sich zufliegen sah; wie er sprang, um ihn kunstvoll mit der Hacke weiterzuleiten; und wie er den Ball falsch traf und ins Aus kickte.

Und dann kam dieses Spiel auf Schalke.